Oviedo lleno hasta la bandera durante la primera jornada festiva del puente de diciembre

Sin sitios para aparcar en el centro de la ciudad con el parking de La Escandalera sin plazas libres y los alrededores de Llamaquique sin un hueco, atascos en la calle Jovellanos y las calles abarrotadas de gente. Oviedo vivió, ayer, la primera jornada festiva del puente de la Constitución con personas por cada esquina. El ambiente que había el viernes por la tarde en la capital asturiana hacía presagiar que estas jornadas de descanso y de reencuentro con las familias serían de mucho gentío y los pronósticos se confirmaron en una jornada en la que las tiendas abrieron sus puertas para facilitar las compras para estas fechas. En la calle Uría no cabía un alma a eso de las siete de la tarde. Las aceras estaban a rebosar de ovetenses y turistas a pesar de que hubo momentos con abundantes precipitaciones que obligaron a abrir los paraguas. Tampoco cabía un alfiler en las plazas de Porlier y de la Catedral para ver el centenar de puestos del mercadillo y el espectáculo itinerante «Flores de Pascua». También las gigantes casetas llenas de dulces y artesanía monacal instaladas en Milicias Nacionales.

Otro de los grandes atractivos de estas fechas son las luces de Navidad. El largo túnel de la calle Pelayo así como la decoración de la plaza de la Escandalera, el paseo de los Álamos y la plaza del Ayuntamiento con sus novedosas bolas de Navidad colgadas al aire son un año más uno lugares favoritos para sacarse una foto. Tanta gente había que la fila de coches de la calle Jovellanos llegaba hasta Uría.

En las agendas de los más pequeños de la casa no puede faltar estos días una parada en las atracciones del Campo de San Francisco. El paseo del Bombé alberga la exposición «Loca Navidad» con una estética y elementos totalmente renovados a los del año pasado. No falta la casa de Santa Claus y el Grinch. También habrá noria, tren, tiovivo y la pista de hielo. En el paseo de la Herradura está la zona de hostelería con bebidas típicas para estas fechas del año. Además, la Rosaleda acoge un tobogán y un renovado circuito de hinchables.