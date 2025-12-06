El pan de escanda, el zumo de de arándanos y los kiwis ecológicos maridan en Gascona: así es el mercado de productos ecológicos en Oviedo

La oferta gastronómica durante el puente de diciembre es de lo más variada. A la venta de dulces monacales en el mercado de la calle Milicias Nacionales y los productos que se pueden degustar en las casetas del Oviedo Antiguo, se sumó en la mañana de ayer el mercado con productos ecológicos que se celebra hasta hoy en el bulevar de la sidra. La cita cuenta con quince puestos en los que se venden todo tipo de manjares cuyo ADN es asturiano. Esta es una iniciativa pionera en la ciudad y está organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias en colaboración con los hosteleros de la calle Gascona, que ofrecen unas jornadas gastronómicas para esta ocasión.

Pravia y Pola de Lena son las dos señas de identidad de la empresa Escanda Asturiana. El primer concejo acoge los cultivos de este cereal que, después, transforman en auténticos manjares que conquistan a muchos paladares. «Lo que más vendemos son les casadielles y las coletas», detalló Antonio Yelul; mientras que Jesús Martínez de Tierras del Suarón y Deseteo (Vegadeo) destacó que cada mercado es un escaparate para dar a conocer sus productos que van desde los zumos 100% de arándanos hasta pastel de setas. «Lo hacemos todo nosotros y es un trabajo sacrificado. La recogida de los productos del campo la hacemos a mano».

Sobre si los clientes saben apreciar este trabajo pagando más dinero, cree que el alto precio de la vida provoca que no estén dispuestos a pagar más. «Estamos todos escasos, pero este tipo de iniciativas provoca que algunos clientes después nos contacten directamente para comprar y lo hacen a través de nuestra tienda online». También tienen estos días pedidos para incluir sus elaboraciones en las cestas de Navidad.

Miel y cajas de kiwis son los productos que ofrece Pablo Rueda de la empresa Urbano Montoto (Colunga). Este tipo de fruta es este año más pequeña que en otras cosechas por culpa del calor, pero es «igual de rica». «Estamos en plena recogida y ya llevamos tres semanas; todavía nos quedan otras dos de trabajo». Este mercado también es para aprender y así lo hicieron los pequeños Laura (de diez años) y su hermano Nacho Valbuena (de siete) que participaron en un taller para hacer hoteles de insectos organizados por las hermanas Marina y Graciela Tirado de la empresa Cometa verde.