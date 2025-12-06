Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Oviedo pide frenar el pago de 26,2 millones de deuda

Jorge García Monsalve argumenta que el Ayuntamiento debe priorizar la inversión en Oviedo, en lugar de destinar 26,2 millones a la amortización de deuda con los bancos.

Los concejales del Pleno de Oviedo.

Los concejales del Pleno de Oviedo. / Juan Plaza / LNE

Rosalía Agudín

El concejal socialista Jorge García Monsalve solicitará en la próxima comisión de Economía que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de paralizar el pago de 26,2 millones de euros en amortización de deuda, con el fin de destinar esos recursos a inversiones paliando con ello el déficit inversor del presupuesto para 2026.

La propuesta se apoya en el real decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a los consistorios usar el superávit de 2024 para inversiones sostenibles hasta 2027. «Es una oportunidad clara para Oviedo, y lo responsable es estudiar todas las posibilidades para materializarla», subrayó a través de una nota de prensa.

También recordó las «importantes carencias inversores de los presupuestos para 2026 donde no hay ni un euro para proyectos estratégicos comprometidos por el propio Canteli». «Antes que enviar 26,2 millones a los bancos, hay la obligación de intentar ahora que es posible que ese dinero se invierta. La prioridad debe ser Oviedo, no los bancos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  7. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  8. Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

La inversión de calado que comienza a tomar altura en Ventanielles: estará listo en marzo

La inversión de calado que comienza a tomar altura en Ventanielles: estará listo en marzo

El PSOE de Oviedo pide frenar el pago de 26,2 millones de deuda

El PSOE de Oviedo pide frenar el pago de 26,2 millones de deuda

Oviedo lleno hasta la bandera durante la primera jornada festiva del puente de diciembre

Oviedo lleno hasta la bandera durante la primera jornada festiva del puente de diciembre

El llamativo detalle del vestido de novia de la boda asturiana a la que acudió la modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata

El llamativo detalle del vestido de novia de la boda asturiana a la que acudió la modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata

El pan de escanda, el zumo de de arándanos y los kiwis ecológicos maridan en Gascona: así es el mercado de productos ecológicos en Oviedo

El pan de escanda, el zumo de de arándanos y los kiwis ecológicos maridan en Gascona: así es el mercado de productos ecológicos en Oviedo

El "moderno" supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: "Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio"

El "moderno" supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: "Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio"

De Alice Campello a Paula Gonu: fin de semana de influencers en Asturias, "mi sitio favorito en el mundo"

De Alice Campello a Paula Gonu: fin de semana de influencers en Asturias, "mi sitio favorito en el mundo"

La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas

La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
Tracking Pixel Contents