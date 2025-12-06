El PSOE de Oviedo pide frenar el pago de 26,2 millones de deuda
Jorge García Monsalve argumenta que el Ayuntamiento debe priorizar la inversión en Oviedo, en lugar de destinar 26,2 millones a la amortización de deuda con los bancos.
El concejal socialista Jorge García Monsalve solicitará en la próxima comisión de Economía que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de paralizar el pago de 26,2 millones de euros en amortización de deuda, con el fin de destinar esos recursos a inversiones paliando con ello el déficit inversor del presupuesto para 2026.
La propuesta se apoya en el real decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a los consistorios usar el superávit de 2024 para inversiones sostenibles hasta 2027. «Es una oportunidad clara para Oviedo, y lo responsable es estudiar todas las posibilidades para materializarla», subrayó a través de una nota de prensa.
También recordó las «importantes carencias inversores de los presupuestos para 2026 donde no hay ni un euro para proyectos estratégicos comprometidos por el propio Canteli». «Antes que enviar 26,2 millones a los bancos, hay la obligación de intentar ahora que es posible que ese dinero se invierta. La prioridad debe ser Oviedo, no los bancos».
