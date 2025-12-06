La Seguridad Social valla la Residencia del viejo HUCA de Oviedo para evitar más robos en los expoliados edificios

Pequeños movimientos en el viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) mientras se espera a que el Principado reanude los trabajos de demolición. La Tesorería General de la Seguridad Social ha confiado en la empresa Brun para vallar la Residencia, el edificio más grande del recinto. Consta de 59.000 metros cuadrados y es el único para el que todavía no hay planes conocidos, más allá de que está abocado al derribo. Todas las instalaciones sanitarias se trasladaron en 2014 a La Cadellada y, desde entonces, el inmueble es víctima de continuos robos. Está expoliado. Es más, en la capilla hay restos de un incendio que se produjo a pocos metros del altar donde permanecía hasta hace casi dos años la imagen de Nuestra Señora de Covadonga, que lucía un manto blanco y detalles en bronce, realizada por Antonio Martínez. Fue entonces cuando fue trasladada a la capilla de San Román de Figueras, tras una cesión del ministerio de Elma Sainz.

No es el único movimiento para esta parcela ubicada entre El Cristo y Buenavista y que lleva una década esperando por un futuro que no se acaba de aclarar. La Universidad de Oviedo procedió en la mañana de ayer a la instalación de vallas en el aparcamiento trasero de Maternidad para informar a los conductores que no podrán estacionar a partir del martes a las siete y media de la mañana. Fuentes de la institución liderada por Ignacio Villaverde informaron que se acometerán labores de desbroce para mejorar la accesibilidad a los trabajadores del servicio de seguridad contratados por la institución y que vigilan los tres edificios que son de su propiedad: a las instalaciones que vieron nacer a generaciones de ovetenses se suman Consultas Externas y Silicosis. El objetivo es que se conviertan en el campus B de El Cristo con el traslado de las facultades de Educación y Formación al Profesorado y Ciencias de Llamaquique a la parte alta de la ciudad dejando su espacio para la unificación de sedes judiciales.

Una «pequeña partida»

Mientras tanto, el diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado Manuel Cifuentes denunció, ayer, que el Principado ha reservado una «pequeña partida» de 150.000 euros para el plan de El Cristo-Buenavista. «Es la misma cantidad que en las cuentas de 2025 y la cifra ha ido variando en los últimos años entre los 90.000 y los 150.000 euros». Argumenta que esta situación es culpa de la inacción de la consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo, liderada por Ovidio Zapico, porque «solo han ejecutado el 16% de las inversiones comprometidas para 2025. n