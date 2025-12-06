Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"The Chevelles", una perfecta máquina de "Power Pop"

Los australianos "The Chevelles", con 35 años de fructífera trayectoria, desplegaron en la "uvieína" Sala Gong el pasado jueves una vigorosa, soberbia y canónica sesión de ese género que aúna urgencia punk y pegadizas melodías popi (bendito oximoron). La armonía de sus afinadas voces y sus punzantes riffs de guitarra al limite de la distorsión junto a una enérgica base ritmica –a la par que flexible a lo emocional– fue el sustento sónico para un repertorio que abarcó pasajes de antaño y hogaño, ya saben: "Show me your love" soy el "Caveman". ¡Memorables! En la imagen, un momento del concierto.

