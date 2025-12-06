"The Chevelles", una perfecta máquina de "Power Pop"

Los australianos "The Chevelles", con 35 años de fructífera trayectoria, desplegaron en la "uvieína" Sala Gong el pasado jueves una vigorosa, soberbia y canónica sesión de ese género que aúna urgencia punk y pegadizas melodías popi (bendito oximoron). La armonía de sus afinadas voces y sus punzantes riffs de guitarra al limite de la distorsión junto a una enérgica base ritmica –a la par que flexible a lo emocional– fue el sustento sónico para un repertorio que abarcó pasajes de antaño y hogaño, ya saben: "Show me your love" soy el "Caveman". ¡Memorables! En la imagen, un momento del concierto.