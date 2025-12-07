El alcalde de Barrio de Olivares: «La gran ventaja de esta zona es vivir en la naturaleza al lado del centro de Oviedo»

Lleva en el mundo vecinal más de medio siglo, casi desde que se estableció en Olivares, de donde es natural la familia de su mujer, que se crió en Casa Gervasio. Joaquín Salas nació en Coruño, «un pueblo que ya no existe porque cuando se vendió la fábrica de la Unión Española de Explosivos el barrio se fue con ella para hacer allí el polígono de Asipo». Olivares, describe, «es una zona, más que un barrio, muy dispersa». Asegura que todo el entorno «ha cambiado mucho. Estaba peor comunicado y, por ejemplo, donde ahora está el Parque del Oeste era un nido de ratas y alimañas, era un bosque de inmundicia y abandono total».

¿Cómo empezó su conexión con Olivares?

Por matrimonio. Hace 53 años que me casé y vinimos a vivir aquí. La familia de mi mujer es de Olivares de toda la vida, de Casa Gervasio, que está en La Frialdad. Es uno de los últimos vestigios del pasado rural de Olivares, que ha sufrido una transformación tremenda, cuando se hizo el PERI, entre finales de los años ochenta y principio de los noventa.

¿Cómo ha cambiado la zona?

Pues pasó de ser netamente rual a urbana. Empezó a edificarse. La categoría de la edificabilidad se puede ver en todos los sitios, se trata de vivienda unifamiliar de alto standing. De las explotaciones agrícolas que había ya no queda ninguna. Eran explotaciones pequeñas que no tenían rentabilidad, pero quedan restos de esa arquitectura tradicional. Queda alguna casa, algún hórreo. Son los vestigios del pasado rural de Olivares. Pero parte de la zona aún es rural, con muchos caminos, que necesitan un cuidado especial de desbroce.

¿Esa doble realidad de una parte más rural y otra más urbanizada requiere un tratamiento singular?

Con los desbroces tuvimos bastantes problemas porque la desbrozadora venía una vez al año y en esta Asturias ubérrima la maleza crece más. Pero se reformó el contrato y ahora en vez de uno hay dos desbroces al año. En la parte más urbana no tenemos ningún problema porque se encarga Parques y Jardines del mantenimiento, pero los desbroces requieren una maquinaria pesada que el Ayuntamiento no tiene y necesita contratar. Cuando hay una mata que se cae o unos escayos que crecen hablamos con el concejal Daniel Tarrio y se soluciona pronto. Lo que más necesita Olivares es mantenimiento.

¿Olivares es más pueblo que barrio?

No, ya no. Era más pueblo que barrio, pero ahora yo diría que ni es barrio, es una zona muy dispersa y sin edificación en altura, aquí no hay edificios ni los habrá nunca. Diría que es una zona residencial y no cabe otra posibilidad, no va a haber edificios altos ni masificación.

¿Cuándo y cómo le ofrecieron ser alcalde de barrio?

Estoy en el movimiento vecinal desde hace más de cincuenta años cuando en los tiempos de Franco era la única opción que había para el asociacionismo si reunías el requisito de ser cabeza de familia. Cuando me casé, hace 53 años, pasé a ser un cabeza de familia y me llamaron para una asociación que reunió La Argañosa, Olivares y esta zona oeste. Durante un tiempo el asociacionismo estuvo vinculado a la parroquia, las pequeñas cosas que lográbamos era a base de insistencia. Desde entonces estuve ligado a la asociación vecinal y fui presidente de la asociación de Olivares. Hace tres o cuatro años cuando se recuperaron las alcaldías de barrio me hicieron el ofrecimiento, pero hubo recursos y hasta hace tres años no fue efectivo, aunque ya realizábamos la principal labor, hacer de correa transmisora entre los vecinos y el Ayuntamiento.

¿Qué le motivó a aceptar?

Sobre todo poder facilitar la relación entre la zona y el Ayuntamiento._Lo que hace un alcalde de barrio es canalizar las inquietudes de la gente al Ayuntamiento. Tenemos línea directa con todos los concejales y las cuestiones que se pueden solucionar sobre la marcha las hacemos en un momento, algo que tiene especial relevancia porque en Olivares no hay un edificio administrativo cerca. Vivimos aquí, conocemos la zona perfectamente y sabemos dónde hay una prioridad

¿Cuál es la gran ventaja de vivir en Olivares?

Pues vivir en plena naturaleza al lado del centro de Oviedo. En Olivares no hay edificación masiva, no hay tráfico excesivo de coches, no hay contaminación de ningún tipo. Los vecinos nos conocemos de toda la vida, excepto en las urbanizaciones, que son como cotos cerrados y ellos solucionan sus problemas.

¿Cómo definiría Olivares en una frase?

Si Asturias es el paraíso natural, Olivares es la capital de este paraíso natural. No hay una zona más guapa ni más bonita en toda Asturias. Aquí no tenemos ningún servicio, no hay restaurantes, farmacias, ni teatros ni cines, pero no los echamos de menos porque lo tenemos todo muy cerca. Me lo dicen muchos amigos que vienen y conocen esto: «Aquí estáis en el paraíso».

Ya ha comentado lo mejor de esta zona del oeste de Oviedo. ¿Qué sería lo mejorable?

Terminar de urbanizar todo, faltan algunas calles como, por ejemplo, La Frialdad, pero a los vecinos tampoco les preocupa mucho porque piensan que si se urbaniza vendrá más gente y estamos muy tranquilos. Estaría bien un polideportivo donde está ahora la cancha, hacerlo un poco más grande y cubrirlo, pero poco más se puede pedir. Recientemente se ha cumplido una petición vecinal: iluminar el paseo botánico que está encima de las pistas municipales de tenis, da más seguridad. n