El lado más solidario de los Carmelitas de Oviedo: recaudan fondos para ayudar a 71 niños

El hall de la iglesia de Los Carmelitas acoge hasta este lunes un rastrillo misionero para recaudar fondos para uno de los proyectos de la Fundación Casa de los Niños Santa Teresita, que acompaña cada día a 283 niños del cantón Cascales (Sucumbíos, Ecuador). En concreto, el dinero irá a la Casa Wawawkunapak Wasi, donde atienden a 71 niños, muchos de ellos del pueblo Kichwa, y cuyas familias tienen pocos recursos.

«Varios de ellos son huérfanos y muchos toman allí la única comida del día», destacó el organizador de la cita Juan Díaz. Con la aportación sufragarán becas escolares, uniformes y transporte para que ningún niño abandone la escuela. También, atención psicoemocional para que los profesionales atiendan a los niños con historias difíciles y llevan a cabo diferentes actividades y talleres. Entre los objetos que los clientes se podrán encontrar está vajillas, vasos, electrodomésticos, libros, zapatos y bolsos. El horario de venta es de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.