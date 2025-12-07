Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El lado más solidario de los Carmelitas de Oviedo: recaudan fondos para ayudar a 71 niños

Juan Díaz, organizador de la cita en Los Carmelitas, destaca que el rastrillo ayuda a que los niños de la Casa Wawawkunapak Wasi, muchos de ellos sin recursos, no abandonen la escuela y tengan una comida diaria

Voluntarios del rastrillo de Los Carmelitas

Voluntarios del rastrillo de Los Carmelitas / LNE

Rosalía Agudín

El hall de la iglesia de Los Carmelitas acoge hasta este lunes un rastrillo misionero para recaudar fondos para uno de los proyectos de la Fundación Casa de los Niños Santa Teresita, que acompaña cada día a 283 niños del cantón Cascales (Sucumbíos, Ecuador). En concreto, el dinero irá a la Casa Wawawkunapak Wasi, donde atienden a 71 niños, muchos de ellos del pueblo Kichwa, y cuyas familias tienen pocos recursos.

«Varios de ellos son huérfanos y muchos toman allí la única comida del día», destacó el organizador de la cita Juan Díaz. Con la aportación sufragarán becas escolares, uniformes y transporte para que ningún niño abandone la escuela. También, atención psicoemocional para que los profesionales atiendan a los niños con historias difíciles y llevan a cabo diferentes actividades y talleres. Entre los objetos que los clientes se podrán encontrar está vajillas, vasos, electrodomésticos, libros, zapatos y bolsos. El horario de venta es de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  2. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  3. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  4. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  7. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  8. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?

La prueba de estrés de la avenida de Galicia

La prueba de estrés de la avenida de Galicia

El alcalde de Barrio de Olivares: «La gran ventaja de esta zona es vivir en la naturaleza al lado del centro de Oviedo»

El alcalde de Barrio de Olivares: «La gran ventaja de esta zona es vivir en la naturaleza al lado del centro de Oviedo»

El lado más solidario de los Carmelitas de Oviedo: recaudan fondos para ayudar a 71 niños

El lado más solidario de los Carmelitas de Oviedo: recaudan fondos para ayudar a 71 niños

Oviedo de bote en bote a todas horas: "Es la primera vez que venimos a la capital asturiana, pero no será la última"

Oviedo de bote en bote a todas horas: "Es la primera vez que venimos a la capital asturiana, pero no será la última"

Vox rechaza el "nuevo peaje urbano" para la zona azul medioambiental

Vox rechaza el "nuevo peaje urbano" para la zona azul medioambiental

Olivares, la mayor transformación de aldea a barrio residencial en apenas tres décadas en Oviedo

Olivares, la mayor transformación de aldea a barrio residencial en apenas tres décadas en Oviedo

Recuperar el Camino de Santiago a su paso por Oviedo y un corredor que conecte el HUCA con El Cristo: las nuevas propuestas del PSOE en materia de movilidad

Recuperar el Camino de Santiago a su paso por Oviedo y un corredor que conecte el HUCA con El Cristo: las nuevas propuestas del PSOE en materia de movilidad

Música coral para inaugurar la iluminación navideña en Bueño

Tracking Pixel Contents