Música coral para inaugurar la iluminación navideña en Bueño

Ya es Navidad en Bueño. La localidad de Ribera de Arriba aprovechó la primera de las jornadas del puente festivo para inaugurar el Belén instalado en la capilla de San Juan de Mata, que sorprendió tanto a los niños como a los mayores. Los más pequeños prestaron más atención a los Reyes Magos deseosos de la llegada de Sus Majestades dentro de poco menos de un mes. Los más mayores se fijaron en cada detalle del gran belén. Después, comenzó el recorrido por el pueblo por la iluminación festiva de viviendas y hórreos, mientras que la casa de cultura fue el lugar elegido para un concierto de villancicos ofrecido por el coro Amigos de la Ribera. Pocos pueblos pueden presumir de contar con una decoración navideña tan elegante y vistosa como Bueño y esta es una apuesta de la Asociación Cultural de Bueño, presidida por Belarmino Fernández.