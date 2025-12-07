Música coral para inaugurar la iluminación navideña en Bueño
La capilla acoge un espectacular belén y la localidad se llena de luces para las fiestas
Ya es Navidad en Bueño. La localidad de Ribera de Arriba aprovechó la primera de las jornadas del puente festivo para inaugurar el Belén instalado en la capilla de San Juan de Mata, que sorprendió tanto a los niños como a los mayores. Los más pequeños prestaron más atención a los Reyes Magos deseosos de la llegada de Sus Majestades dentro de poco menos de un mes. Los más mayores se fijaron en cada detalle del gran belén. Después, comenzó el recorrido por el pueblo por la iluminación festiva de viviendas y hórreos, mientras que la casa de cultura fue el lugar elegido para un concierto de villancicos ofrecido por el coro Amigos de la Ribera. Pocos pueblos pueden presumir de contar con una decoración navideña tan elegante y vistosa como Bueño y esta es una apuesta de la Asociación Cultural de Bueño, presidida por Belarmino Fernández.
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?