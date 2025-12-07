Oviedo de bote en bote a todas horas: "Es la primera vez que venimos a la capital asturiana, pero no será la última"

De Baracaldo, Lugo, La Coruña y Segovia. Los turistas se han acercado este puente de diciembre a Oviedo para conocer las calles de la capital asturiana y ver de primera mano la numerosa decoración festiva que este año marca números de récord. 340 vías han sido iluminadas. Los elementos del centro son los que más llaman la atención siendo el túnel de la calle Pelayo, la gran estrella de la plaza de La Escandalera y el centenar de puestos del mercadillo del Antiguo los puntos favoritos para visitar. «Nos ha sorprendido la decoración tan cuidada y bonita que hay; la ciudad no debe de tener envidia de otros puntos de toda España».

Son palabras de la vasca Nani Pinto que estos días disfruta de unas jornadas de descanso junto a toda su familia. «Es la primera vez que venimos a Oviedo, pero no será la última vez», comentó justo después de sacarse una foto con la estatua de Mafalda en el Campo de San Francisco. Este fue uno de los principales puntos fotografiados a la hora del vermú de este domingo porque había cola de turistas esperando para retratarse con el personaje más famoso de Quino.

Si en el jardín histórico había un gran ambiente, las calles del Oviedo Antiguo estaban abarrotadas. Contemplando la plaza de la Catedral y el cartel que anuncia las aspiraciones de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 se encontraba Ana Sánchez. Natural de Lugo, viajó este puente de diciembre a la ciudad carbayona para conocer sus calles. «Estábamos buscando una zona cerc y que tuviese espíritu navideño». Dicho y hecho. «Es una pasada todo lo que hay en Oviedo para estas fechas; el Antiguo está súper bien con todas las casetas de artesanos y hay muchísimas actividades para los niños. Me he quedado muy sorprendida de forma positiva con todo lo que hay». También destaca que se ha encontrado a mucha gente estos días festivos «La buena experiencia provoca que de cara a primavera queramos volver a ver toda esta zona sin el mercadillo y conocer otro punto de vista».

Para el coruñés Antón Novo esta no es la primera vez ni será la última en Oviedo. «Hay siempre muy buen ambiente y valoramos mucho la cultura y la gastronomía de aquí. En definitiva, nos gusta todo el conjunto de Asturias». Con la cámara de fotos al hombro, recorrió en la mañana de ayer el casco histórico rodeado de su gran familia «Es la parte que más nos gusta; estos días estamos durmiendo en Avilés pero aprovechamos la jornada para venir hasta aquí». Al paseo mañanero, se sumó una comida para después conocer las luces de Navidad y toda la decoración.«Por el día es un poco menos vistosa, pero al oscurecer luce con todo su esplendor».

Mapa en mano estaba la familia segoviana formada por Montse Marco, David Calle y su hija Aitana. Desde la plaza de la Catedral se marcaron tres paradas: el Campo de San Francisco, la estatua de Woody Allen de Milicias Nacionales y la plaza del Ayuntamiento. "Esta es la primera vez que venimos y estamos viendo muchas cosas de Navidad que no hay en nuestra ciudad", subrayó la benjamina de la familia. Todos harán mañana las maletas tras unos días de descanso y en familia que les han permitido recargar las pilas para afrontar las últimas semanas del año.