El PP avanza hacia un congreso en enero con Arias al frente de una lista única

El PP de Oviedo se encuentra muy cerca de completar la singladura que ha de llevarle a la celebración de un congreso local por primera vez en los últimos siete años. Y podrá hacerlo, contra lo que indicaban los desencuentros de los últimos meses, con una lista única en la que Mario Arias, primer teniente de alcalde, se perfila como presidente y el exconcejal Gerardo Antuña como secretario general. La intención, como avanzó este sábado el líder del partido en Asturias, Álvaro Queipo, es celebrarlo "en breve, en cuanto entre el nuevo año" y, en esa dirección, con enero como horizonte, se están moviendo los populares. Arias y Antuña, que habían manifestado su intención de presentarse meses atrás, han alcanzado al fin un acuerdo para evitar la confrontación, según ha podido confirmar este periódico. Sin embargo, la falta de fecha impedía dar oficialidad al relevo, algo que puede solucionarse en las próximas semanas.

Aunque las partes guardan silencio y son prudentes ante el desenlace de una situación que ha pasado varios meses enquistada, la realidad es que las posturas, que estuvieron muy alejadas la pasada primavera, ya han encontrado puntos de encuentro suficientes como para seguir adelante y evitar una crisis en el partido.

Un acto en torno a la Constitución que organizó Nuevas Generaciones este sábado en Oviedo sirvió de marco para acelerar el proceso. En una mañana soleada, relativamente cálida y de ambiente relajado, Álvaro Queipo tomó la palabra para marcar una hoja de ruta que, en realidad, muchos ya tenían en la cabeza: "Celebraremos el congreso a principios de año con todas las garantías y con transparencia, como todos los congresos en el PP desde que fui elegido en 2023". En presencia de concejales de Oviedo, de diputados autonómicos y de la eurodiputada Susana Solís, Queipo incluso bromeó sobre los candidatos: "Será un congreso participativo, pero yo no puedo saber si aquí está el candidato", cuando, efectivamente, tanto Mario Arias como Gerardo Antuña se encontraban en la reunión callejera, en la confluencia de las calles Palacio Valdés y Milicias Nacionales. "Siempre prefiero que haya consenso y que haya un pacto previo a un congreso; ahora bien, son las personas que se van a presentar quienes tienen que decidir si hay unidad o no la hay".

Cuando se haya celebrado el congreso de Oviedo, Álvaro Queipo habrá alcanzado uno de sus objetivos cuando se puso al frente de la formación, en noviembre de 2023: la renovación de cargos en las agrupaciones locales. Se resistía la capital asturiana, donde el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo se mantiene aún en la presidencia, al no haberse afiliado el actual regidor, Alfredo Canteli. El proceso no se había puesto en marcha hasta el pasado abril, cuando el comité regional autorizó la convocatoria.

En los últmos tiempos, Mario Arias y Gerardo Antuña habían acercado posturas y, además de su papel en el futuro del partido, tienen prácticamente cerrada la relación de las personas que trabajarán con ellos los próximos años en los distintos puestos orgánicos.