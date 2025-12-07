Recuperar el Camino de Santiago a su paso por Oviedo y un corredor que conecte el HUCA con El Cristo: las nuevas propuestas del PSOE en materia de movilidad

Recuperar el trazado del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, aprovechando su valor patrimonial y su trazado histórico como corredor de movilidad sostenible, y crear un eje que conecte el HUCA con el campus universitario de El Cristo mediante un corredor verde directo, continuo y accesible.

Esta es la propuesta que el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, llevará a la próxima comisión de Urbanismo. "Miles de personas se desplazan cada día entre estos dos nodos esenciales y ofrecerles una alternativa real al coche es imprescindible para reducir la congestión y avanzar hacia una movilidad más equilibrada y saludable”. Su objetivo es crear una red de itinerarios verdes que prioricen al peatón, a la bicicleta y a los medios de transporte sostenibles.

La propuesta del PSOE / LNE

La iniciativa enlaza los principales equipamientos urbanos y articula un anillo de espacios naturales que rodeará la ciudad, desde las laderas del Naranco hasta el entorno de Mercadín. "Oviedo necesita dar un salto adelante hacia un modelo de ciudad que sitúe a las personas en el centro. Apostamos por un urbanismo que recupere la calle, que promueva la movilidad activa y que conecte nuestros barrios a través de corredores verdes accesibles y seguros", subrayó a través de una nota de prensa.

El PSOE plantea además intervenciones de mejora en pavimentos, iluminación, accesibilidad universal, sombras vegetales y mobiliario urbano, junto con campañas de sensibilización y una coordinación estrecha con el transporte público. El objetivo, según Fernández Llaneza, es “impulsar un cambio cultural que devuelva la calle a las personas, reduzca la contaminación y fomente hábitos de vida más activos y saludables. No se trata de prohibir sino de ofrecer alternativas mejores para la ciudad y la ciudadanía”.