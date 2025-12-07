Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más

Una zona roja para aparcar un máximo de una hora y que el precio sea igual que el billete del autobús; una azul con un estacionamiento máximo de dos horas con un coste de dos euros; otra verde para paradas de cuatro horas (2,50 euros) y una amarilla para dejar el vehículo durante ochos horas, con un precio de 3,50 euros. También se quiere llegar en el futuro y, en consenso con los vecinos, a casi todos los barrios. Esta es la propuesta incluida en el Plan de Movilidad para la ORA. La concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, acaba de confiar en la empresa Desarrollo Organización y Movilidad (Doymo) para la redacción de los pliegos de contratación para el nuevo servicio, que se adaptará a los requisitos de la Zona de Bajas Emisiones, así como a la movilidad sostenible. Este proceso costará 18.089,50 euros.

La consultora es la misma que redactó el Plan de Movilidad, que esta misma semana fue aprobado en el Pleno. El proyecto recoge que una de las problemáticas actuales es que las zonas de estacionamiento reguladas están "muy ocupadas". "La zona azul se utiliza de forma significativa por usuarios que aparcan durante más de dos horas sacando más de un ticket. A ellos se les debería reconducir a la zona verde".

Esta situación también se debe a "la falta de oferta" de áreas de aparcamiento de larga duración y los grandes perjudicados son los usuarios que necesitan una plaza libre para realizar un recado rápido o para asistir a una consulta. "Esta situación desencadena en que se ven obligados a estacionar de forma ilegal". Es por ello que la consultora considera oportuno actualizar el sistema de gestión. "El control del aparcamiento, tanto en la vía pública como en espacios fuera de ella, constituye un instrumento estratégico dentro de las políticas de movilidad, para disminuir el uso del coche en la zona urbana", detallan en el Plan de Movilidad.

La propuesta pasa por realizar una prueba piloto dentro de la Zona de Bajas Emisiones –extendiéndola a la zona este del Parque del Campillín y la Ronda Sur– aplicando una tarifa según la contaminación de cada coche. Es decir, los vehículos de cero emisiones seguirán estacionando de forma gratuita; mientras que los automóviles con el distintivo ambiental ECO abonarán 40 céntimos por cada quince minutos, los de la pegatina C pagarán 50 y los de la etiqueta A y B un euro. También que se extienda por esta parte de la ciudad la zona verde, con un máximo de cuatro horas.

El resto de barrios se dividen según la demanda existente. La zona A estará formada por el oeste de Pumarín, el este de Teatinos, el este de La Argañosa y el este de El Cristo con plazas azules (dos horas máximo) y rojas (una hora máximo). La zona B (formada el este de Pumarín, una parte de Ciudad Naranco y el oeste de La Argañosa) tendrá en sus partes más comerciales estacionamientos con un máximo de sesenta minutos y en el resto azul y la zona B (con el oeste de Teatinos, Ventanielles, La Tenderina, Otero, Parque de Invierno, oeste de El Cristo y Vallobín) serán para estacionamientos de larga duración (amarilla) con un máximo de ocho horas.