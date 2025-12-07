Tudela Agüeria tiene sus duendes

Tudela de Agüeria se ha poblado esta semana de carteles "Se busca" por todos lados, buzones, farolas, fachadas, con un reclamo muy claro: dar con sus "duendes traviesos". La localidad quiere celebrar con esta nueva iniciativa una Navidad, la que coincide con el 55 aniversario de cuando fue elegida el "Pueblo más bonito de Asturias".

"Se trata de una actividad pensada para los niños y también para los no tan niños, con la que queremos mantener vivo el espíritu de la Navidad", avanzó Paula Menéndez Alonso, presidenta de la asociación de festejos de Tudela Agüeria. "Queremos fomentar la ilusión, la magia y la participación de los pequeños, que cada vez son más en Tudela y dan vida y color a estas fechas tan especiales", apuntó Paula Menéndez, quien enmarcó esta actividad en el interés de la entidad que preside "por crear nuevas tradiciones, al igual que hicimos con el concurso de fachadas, que este año ya celebra su quinta edición y se ha convertido en una cita esperada por muchas familias".

Otra novedad de este año son los talleres de decoración navideña reciclada, ya en marcha y cuyo resultado se plasmará en distintas zonas de Tudela. "Es un toque creativo, sostenible y comunitario para nuestro pueblo", remachó la presidenta de la asociación de festejos.