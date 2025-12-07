Vox rechaza el "nuevo peaje urbano" para la zona azul medioambiental
El plan de movilidad del Ayuntamiento de Oviedo, que incluye tarifas según la contaminación del coche, ha recibido el rechazo frontal de Vox, que denuncia una "voracidad recaudatoria"
El grupo municipal de Vox ha mostrado este domingo, a través de una nota de prensa, "su rechazo frontal" a la propuesta incluida en el Plan de Movilidad para realizar una prueba piloto dentro de la Zona de Bajas Emisiones –extendiéndola a la zona este del Parque del Campillín y la Ronda Sur– aplicando una tarifa según la contaminación de cada coche. Es decir, los vehículos de cero emisiones seguirán estacionando de forma gratuita; mientras que los automóviles con el distintivo ambiental ECO abonarán 40 céntimos por cada quince minutos, los de la pegatina C pagarán 50 y los de la etiqueta A y B un euro.
La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, señala que esta medida es "un nuevo peaje urbano injusto, que exprime el bolsillo de los contribuyentes y limita su libertad de movimiento". "La voracidad recaudatoria y las políticas punitivas y de restricción de libertades y derechos del PP de Oviedo no tienen límites “.
También califica esta medida como "profundamente antisocial que discrimina a los ovetenses con menor renta, a quienes viven fuera de la ZBE y no pueden permitirse cambiar de coche por uno con mejor clasificación ambiental". "La única alternativa que ofrece el PP a quienes no pueden comprarse un coche nuevo es pagar”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?