Vox rechaza el "nuevo peaje urbano" para la zona azul medioambiental

El grupo municipal de Vox ha mostrado este domingo, a través de una nota de prensa, "su rechazo frontal" a la propuesta incluida en el Plan de Movilidad para realizar una prueba piloto dentro de la Zona de Bajas Emisiones –extendiéndola a la zona este del Parque del Campillín y la Ronda Sur– aplicando una tarifa según la contaminación de cada coche. Es decir, los vehículos de cero emisiones seguirán estacionando de forma gratuita; mientras que los automóviles con el distintivo ambiental ECO abonarán 40 céntimos por cada quince minutos, los de la pegatina C pagarán 50 y los de la etiqueta A y B un euro.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, señala que esta medida es "un nuevo peaje urbano injusto, que exprime el bolsillo de los contribuyentes y limita su libertad de movimiento". "La voracidad recaudatoria y las políticas punitivas y de restricción de libertades y derechos del PP de Oviedo no tienen límites “.

También califica esta medida como "profundamente antisocial que discrimina a los ovetenses con menor renta, a quienes viven fuera de la ZBE y no pueden permitirse cambiar de coche por uno con mejor clasificación ambiental". "La única alternativa que ofrece el PP a quienes no pueden comprarse un coche nuevo es pagar”.