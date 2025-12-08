Economía aclara que el superávit disponible es de 7 millones, y no de 26 millones como dice el PSOE

El gobierno municipal de Oviedo aclaró este domingo que el superávit disponible para inversiones financieramente sostenibles asciende a unos 7 millones de euros, lejos de los 26 millones que asegura el Grupo Municipal Socialista. El Ejecutivo que encabeza Alfredo Canteli sostiene que la cifra correcta es la correspondiente al superávit de 2024, ya que la autorización anunciada por el Gobierno central se limita específicamente a ese ejercicio. Desde 2020, los ayuntamientos no podían destinar este tipo de excedentes a inversiones.

El equipo de gobierno recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años solicitando al Ejecutivo estatal la posibilidad de utilizar los remanentes acumulados por las corporaciones locales, que superan los 50.000 millones de euros en el conjunto del país. En los últimos días, el Ministerio de Hacienda ha indicado que estudiará permitir el uso de estos fondos para impulsar vivienda pública, aunque sin concretar plazos ni condiciones. Para Oviedo, esta opción supondría abrir un margen adicional para planificar actuaciones municipales, pero advierte de que, hoy por hoy, el único importe autorizado es el superávit del último ejercicio cerrado.

La concejala de Economía, Leticia González, señala que los ayuntamientos operan con un modelo de financiación que, a su juicio, requiere una actualización profunda para adecuarse a las necesidades actuales. A este contexto suma la aplicación, por parte del Gobierno central, de medidas como la tasa de basura estatal, la actualización salarial del personal municipal o el retorno de las reglas fiscales. El Ayuntamiento defiende que estas decisiones afectan de forma directa a la elaboración de sus cuentas.

El Gobierno local recuerda, además, que el presupuesto para 2026 —el mayor hasta la fecha, con casi 300 millones de euros— se aprobó sin disponer aún de la cifra definitiva de las entregas a cuenta, que representan aproximadamente el 30% de los ingresos municipales. En este marco, el Ejecutivo municipal insiste en que el límite real para nuevas inversiones viene marcado por el superávit autorizado y no por el remanente total.