Fallece Armantina Quintana, madre del concejal de Oviedo Alfredo Quintana y alma del mesón Labrador y La Gran Taberna

La hostelera Armantina Quintana, que regentó La Gran Taberna y el Mesón Labrador, ubicados en corazón de Oviedo, falleció el domingo por los problemas derivados de una enfermedad cardíaca. Tenía 92 años. “Era una persona trabajadora, con carácter y acostumbrada a trabajar intensamente”. Son palabras de su hijo Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, que durante este lunes ha recibido el pésame de muchos compañeros de Corporación. Entre ellos,el Alcalde, Alfredo Canteli, y los concejales Leticia González, David Álvarez y Charo Suárez.

Armantina Quintana estaba casada con Ignacio García (fallecido en 2012). En 1962 se pusieron al frente del mesón Labrador en la calle Jovellanos. Fue una etapa de tres décadas hasta que el restaurante se convirtió en el hotel Magistral. Su rica cocina conquistó a los ovetenses convirtió platos de toda la vida.

Más tarde, se pusieron al frente de La Gran Taberna de la plaza de Porlier. “Ella se encargaba de la cocina en unas jornadas interminables y siempre estaba pendiente de su familia”.

El funeral tendrá lugar este martes, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Maria de la Corte. Después, será enterrada en el cementerio parroquial de Malleza, Salas