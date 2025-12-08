IRPH: el Supremo no te cierra la puerta, pero la batalla se libra caso por caso

Es verdad que, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el IRPH (SSTS 1590/2025 y 1591/2025, de 11 de noviembre), ha cundido cierto desánimo: llegan noticias de demandas desestimadas y muchos clientes piensan que "esto se ha acabado". destacan desde Cueva y Roza Abogados.

No es así. El Supremo no ha dicho que el IRPH sea intocable ni que ya no se pueda reclamar. Tampoco puede cerrar la puerta mientras el TJUE siga exigiendo un control real de transparencia y de posible abusividad en cada caso. Lo que sí ha dejado claro es otra cosa: no va a anular cláusulas IRPH sin un análisis serio de cómo se contrató y qué efectos tuvo en esa hipoteca concreta.

¿Y qué mira ahora el Tribunal Supremo a la luz de las SSTS 1590/2025 y 1591/2025?

–Cómo se explicó el IRPH en la oferta vinculante y en la escritura.

–Si se informó de su naturaleza y de lo que podía suponer en el coste total del préstamo.

–Si se ofrecieron comparativas, simulaciones y alternativas reales.

–Cuál ha sido, en la práctica, el coste efectivo del préstamo frente a los tipos de su época.

Dicho claro: el IRPH se puede anular, pero hay que demostrar bien que el cliente no fue informado de forma suficiente y que el índice le colocó en una situación claramente desfavorable.

Ahí es donde Cueva y Roza marca la diferencia, pues no presentan demandas en serie. Con tu documentación en la mano:

1. Revisan a fondo tu contrato y todo lo que firmaste alrededor del IRPH.

2. Valoran, con pericial económica cuando es necesario, el impacto real en euros.

3. Sólo si ven base sólida, planteanuna demanda ajustada a tu caso y a la doctrina del TS y del TJUE.

Si te han dicho que "el IRPH ya no se gana", el mensaje de Cueva y Roza Abogados es otro: se puede ganar, pero hay que hacerlo bien. Antes de renunciar, deja que estudien tu hipoteca con calma y te digan, con sinceridad, si merece la pena pelearla.