El "mejor mercado de Navidad de toda Asturias" que esconde desde turrones y dulces hasta panetones completamente artesanales para disfrutar en casa

Sin sitios para aparcar en el centro de la ciudad con el parking de La Escandalera sin plazas libres y los alrededores de Llamaquique sin un hueco, atascos en la calle Jovellanos y las calles abarrotadas de gente. Oviedo está hasta la bandera para disfrutar de todos los panes navideños que la ciudad ofrece en este puente de la Constitución a vecinos y visitantes. Calles iluminadas, mercadillos, atracciones para niños...

Uno de los grandes atractivos de estas fechas son las luces de Navidad. El largo túnel de la calle Pelayo así como la decoración de la plaza de la Escandalera, el paseo de los Álamos y la plaza del Ayuntamiento con sus novedosas bolas de Navidad colgadas al aire son un año más uno lugares favoritos para sacarse una foto. Pero también enamoran los mercadillos navideños. La ciudad ha estrenado una nueva edición, la séptima, de su Mercado de Navidad, que se despliega por la plaza de Alfonso II El Casto, la plaza Porlier y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. En total, 107 casetas llenan de luz, compras y ambiente festivo el casco antiguo durante toda la campaña navideña. El Mercado de Navidad abrirá todos los días desde el viernes 28 de noviembre hasta 6 de enero de 12:00 a 22:00 horas, con casetas dedicadas a la artesanía, productos y regalos navideños, así como una importante presencia de dulces típicos y propuestas de hostelería, donde se podrá disfrutar de comida y bebida en un entorno único. El objetivo es ofrecer una experiencia completa de paseo, compras y ocio en pleno corazón de la ciudad.

El eje formado por la plaza de Porlier y la plaza de la Catedral ejerce desde este viernes el papel de motor económico de la ciudad. El mercado navideño conformado por más de un centenar de puestos de artesanía, decoración festiva y productos gastronómicos genera alabanzas entre los vendedores y clientes de todas las edades y procedencias. La apertura coincidió con el espectacular encendido navideño, que reunió a unas 60.000 personas en torno a la plaza de la Escandalera, y el balance no pudo ser más alentador. La riada de visitantes que recorrió las calles iluminadas se dejó notar en los expositores, donde muchos vendedores despacharon más género del esperado para un primer día. "Llenará de vida el corazón de la ciudad durante más de un mes", coinciden los tenderos.

El mercado, que permanecerá abierto hasta el 6 de enero, siguió ayer recibiendo público, aunque las abundantes lluvias del sábado frenaron en seco el entusiasmo desatado en el estreno. El público no escatima elogios. Azucena Méndez, procedente de Santander y de fin de semana en Oviedo, recorría ayer el mercado cargada con bolsas y con una sonrisa amplia a pesar del mal tiempo. "Es el mejor mercado de Navidad de toda Asturias y seguro que de muchas ciudades de otros sitios", afirmó tras comprar una figura en miniatura de La Regenta, uno de los artículos estrella entre quienes buscan un recuerdo ovetense con encanto. En estos puestos s epueden encontrar todo tipo de manjares de típicos de la Navidad para endulzar las sobremesas con deliciosos turrones caseros, pastas o los ya exitosos panetones, que cada año ganan más adeptos en estas fechas