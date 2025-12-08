Oviedo cierra un puente de diciembre espectacular: "Estas tres jornadas fueron mucho mejor que Semana Santa"

Cuenta el hostelero Jaime Álvarez, propietario de La Pumarada, en la calle Gascona, que los días con más afluencia de clientes del año es la Semana Santa. Sin embargo, los resultados del puente de diciembre han pulverizado con creces todas las cifras. «Estas tres jornadas fueron mucho mejor que la semana de pasión». Así lo explicó en mitad del servicio de comidas de un lunes festivo en el que la mayoría de turistas hicieron la maleta para volver a su destino de origen tras pasar unos días conociendo la capital asturiana, viendo la espectacular decoración navideña que este año marca récord al llegar a más de trescientas calles.

La previsión era que el número de reservas bajase un poco, pero en esta sidrería volvieron ayer a colgar el cartel de lleno. «Han sido unos días espectaculares con todas las mesas ocupadas a todas las horas. Se ha dado el caso que mucha gente de Oviedo se quedó y salió a los restaurantes y hay gente de fuera». Tal es el volumen de clientes que rechazaron muchas reservas. «Los clientes se organizan mucho antes y desde hace tiempo rechazamos reservas porque estamos completos». El único hueco libre que tuvieron en todo el puente fue ayer para cenar. No obstante, a finales de semana volverán a llenarse con las cenas navideñas.

Mismo sentimiento hubo en La Finca. La afluencia de público durante estos días fue continua. «Estuvimos llenos en las comidas, en las cenas y el tardeo también se movió bastante bien. En los siete años que llevo en esta calle no recuerdo ni un puente ni una fecha como estos días», alabó el camarero Chema Sierra. Además, la buena temperatura que hizo el lunes al mediodía en la capital asturiana benefició que los clientes optasen por disfrutar de la gastronomía asturiana en la terraza. «El 60 o 70% de la gente que tuvimos era de fuera y muchas reservas eran para grupos grandes, cenas de empresa y familiares».

No ha habido día que no hubiese cola en la confitería Rialto, de la calle San Francisco. «Las cosas desde el Principado y el Ayuntamiento se están haciendo bien y Oviedo cada vez tiene más tirón», resaltó el propietario de la confitería, Francisco Gayoso. Este establecimiento tuvo que reforzar la plantilla de 130 personas con «turnos especiales» para atender a la gran afluencia de clientes que se acercaron en masa a comprar sus delicias.«La mayoría piden moscovitas; muchos ya conocen nuestro establecimiento porque un conocido se lo ha recomendado. Otras personas están paseando por el Oviedo Antiguo, nos ven y entran a ver qué hacemos».

Uno de los puntos favoritos para visitar durante el puente fue el mercado del Oviedo Antiguo con más de un centenar de puestos. «Abrimos el día 28 y esa jornada tuvimos a mucha gente. El sábado pasado llovió y el domingo volvió a tener público. Además, y por suerte, se vio mucha gente en el puente y estamos contentos», resumió Mateo de Marinis que regenta la empresa Sur de complementos. «Los anillos y la bufanda son los más vendidos y se nota que hay mucho turismo porque compran para regalar». Sus deseos para Navidad pasan por tener «buena salud» y que la gente tenga «un par de duros para gastar».

También notó una gran afluencia de público María Montoto de la joyería Kira Eco especializada en oro vegetal. «Vimos mucho turismo, pero este puente notamos menos ventas que el año pasado». ¿A qué es debido? «Al encarecimiento de la vida; cuando la gente mira un artículo que no es de necesidad, mira más aunque estoy convencida que remontaremos de cara a Navidad porque es una fecha muy fuerte y tener un regalo siempre genera una ilusión».

Otro de los puntos que se llenó estos días fue el Campo de San Francisco con las diferentes atracciones para niños y no tan niños.