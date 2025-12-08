Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

Dar respuesta a los nuevos retos de movilidad provocará que el nuevo contrato de gestión de los aparcamientos regulados sea mucho más tecnológico, a la par que se pondrán en marcha nuevas tarifas. Una de las ideas que maneja la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, es que los precios sean dinámicos. Es decir, las zonas con alta demanda tendrán un precio más elevado para favorecer la rotación y el coste bajará en periodos de menor afluencia o en áreas de ocupación más baja. De esta forma, se optimizará al máximo el uso de las plazas de estacionamiento, se equilibrará la demanda y se reducirán las congestiones derivadas de la búsqueda de estacionamiento.

El Ayuntamiento ya ha dado el primer paso para la reforma de la conocida popularmente como la zona azul. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible –aprobado en el Pleno del martes– analiza los problemas actuales como la alta ocupación que tienen a diario las plazas a pie de calle y propone diferentes soluciones como que en el centro paguen más los coches que más contaminan y nuevas tarifas. Un documento redactado por la empresa Doymo, que ha sido la misma en la que ha confiado el equipo liderado por Alfredo Canteli para la redacción de los pliegos de contratación para el nuevo servicio ORA y este proceso costará 18.089,50 euros a las arcas municipales.

La teoría no se cumple

La teoría establece que los conductores utilicen la zona azul por un máximo de dos horas y la verde para aparcamientos de larga duración hasta las seis horas. Sin embargo, la práctica es bien distinta. El sistema permite renovar los tickets de la primera una vez caducados sin mover los coches de sitio perjudicando a aquellas personas que buscan un hueco para cortas estancias como para hacer una gestión, recados o una consulta médica.

Es por ello que la zona azul se ha transformado en un aparcamiento en el que se puede estacionar las horas que se quiera en detrimento de aquellos que buscan un hueco para pequeños periodos de tiempo y que acaban dejando sus vehículos en doble fila.

Reducción de las plazas

A esta situación se suma que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el avance de las peatonalizaciones provocará una reducción de las plazas de estacionamiento en superficie en el centro urbano. Su espacio se dedicará a ampliar las aceras allá donde sea necesario y a crear nuevas zonas de carga y descarga de mercancías. medidas con las que el aparcamiento convencional irá perdiendo presencia y, en parte, se verá paliado con la ampliación del aparcamiento de La Escandalera y la construcción del parking del Campillín. También se compensará con la ampliación de las zonas regulado en las calles más cercanas a la Zona de Bajas Emisiones beneficiándose de esta medida los alrededores de grandes equipamientos relevantes como los centros de salud, las partes más comerciales de los barrios y el entorno del Palacio de los Deportes.

Nuevas tarifas

No es lo único. El Plan de Movilidad propone realizar una prueba piloto dentro de la ZBE –extendiéndola a la zona este del Parque del Campillín y la Ronda Sur–para que paguen más los coches más contaminantes. Su idea pasa por beneficiar a los vehículos de cero emisiones que aparcarán de forma gratuita independientemente del tiempo que estén. Los que llevan el distintivo ambiental ECO abonarán 40 céntimos por cada quince minutos, los de la pegatina C pagarán 50 y los de la etiqueta A y B un euro.

El resto de barrios se dividen según la demanda existente. La zona A estará formada por el oeste de Pumarín, el este de Teatinos, el este de La Argañosa y el este de El Cristo con plazas azules (dos horas máximo) y rojas (una hora máximo). La zona B (formada el este de Pumarín, una parte de Ciudad Naranco y el oeste de La Argañosa) tendrá en sus partes más comerciales estacionamientos con un máximo de sesenta minutos y en el resto azul y la zona C (con el oeste de Teatinos, Ventanielles, La Tenderina, Otero, Parque de Invierno, oeste de El Cristo y Vallobín) serán para estacionamientos de larga duración (amarilla) con un máximo de ocho horas.

Otra de las novedades será la incorporación de la zona roja para aparcamientos de una hora como máximo y la amarilla para los de ocho horas. «Se explorarán nuevas líneas de actuación e importantes mejoras tecnológicas que proporcionen un salto cualitativo muy relevante en beneficio de los ciudadanos», concluyó Cuesta.