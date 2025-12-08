Último adiós a la profesora de la Universidad de Oviedo Inés Illán

La última despedida a Inés Illán Calderón, profesora jubilada de Latín de la Universidad fallecida el pasado sábado a los 86 años de edad, congregó ayer en la capilla del tanatorio del Salvador, en Oviedo, a su familia y a muchos amigos. Inés Illán llegó a Oviedo en el curso 1967-1968 y fue profesora en la Universidad hasta su jubilación en, 2009. Detrás dejaba una infancia y una adolescencia llena de tribulaciones. Había nacido en 1939 en el pueblo extremeño de Don Benito, en la provincia de Badajoz. Su padre pasó una larga temporada en las cárceles y en los campos de concentración franquistas y sobre la familia pesó su condición de represaliado. Inés Illán se sobrepuso a las penalidades y, con pocos medios y mucho esfuerzo, ingresó en el instituto de Cáceres y más adelante, siempre becada, se licenció en Filología Clásica en Madrid. Recaló en Oviedo a finales de los años 60, encontró un ambiente más propicio a su carácter y sus inquietudes, e hizo de la ciudad su hogar.