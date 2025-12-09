Alarma en el centro de Oviedo ante un fuerte olor a humo: el origen estaba en este municipio limítrofe

Una gran nube negra avanzó ayer a gran velocidad desde Ribera de Arriba hasta el centro de Oviedo, encendiendo todas las alarmas entre los vecinos de la capital. El intenso olor a humo se dejó sentir en numerosos puntos de la ciudad, donde incluso llegaron a caer pequeñas cenizas, aunque sin que se apreciaran llamas en el entorno urbano. El origen estaba en un incendio forestal declarado en el Pico La Corona, una cima de 441 metros situada en Ribera de Arriba.

El fuego se inició en una zona de densa masa de matorral y pasto, próxima a los restos de un antiguo castro, y llevaba varias horas activo cuando el humo comenzó a desplazarse hacia Oviedo empujado por el viento. El Servicio de Emergencias 112 Asturias recibió el aviso apenas cinco minutos antes de las cinco de la tarde, alertando de un incendio en la montaña situada entre las localidades de Fresnedo y Picullanza.

«Por suerte está lejos de las casas, pero nos preocupan las cabras y una perrina que anda por ahí», señalaban vecinos de Picullanza, sorprendidos por la intensidad del humo. «Una familiar me llamó desde Oviedo para decirme que hasta caían cenizas», añadía una vecina, aún incrédula por el alcance del incendio.

Los lugareños coinciden en que los fuegos son habituales en la zona en esta época del año. «Raro es el año que no arde», lamentaba un vecino de Fresnedo mientras observaba el avance de las llamas desde la carretera que une Soto de Rey con Picullanza.

Hasta el lugar del incendio se desplazaron efectivos de los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, procedentes del parque de Proaza, para intentar controlar el fuego y evitar su propagación.