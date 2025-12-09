El discurso de Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, que dejó llorando a todos en una boda en Asturias: "Nunca dejaste de creer en mí, ni siquiera cuando yo no podía hacerlo"

La modelo italiana Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, estuvo este sábado en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas, la empresaria zaragozana Isabel Peña, y el ingeniero ovetense Antonio Martínez-Gandía. La famosa influencer deslumbró con su belleza en la basílica de San Juan de Oviedo e hizo llorar a los invitados con un discurso dedicado a los novios después del banquete, en el palacio de La Riega, en Gijón. Al enlace no pudo asistir Morata por tener esa misma tarde un partido contra el Inter de Milán.

El discurso íntegro

“Estoy pensando en qué escribiros y solo la idea de ser vosotros dos ya me hacen saltar las lágrimas. No sé por dónde empezar... Por expresaros lo agradecida que estoy por haberos puesto en el camino", comenzó diciendo Campello, con micrófono en mano, de pie y mirando la pantalla de su móvil. "Cómo podía olvidar todas esas llamadas interminables a cualquier hora del día o de la noche, repitiendo mil veces las mismas cosas, buscando juntos soluciones a cada problema o cada logro alcanzado de tu mano, Isa, donde tú estabas casi más feliz por mí que yo misma".

La amiga sin la que se sentiría perdida

La modelo italiana tuvo palabras especiales para su íntima amiga: "Nunca dejaste de creer en mí, ni siquiera cuando yo no podía hacerlo. Y nunca dejaste de decirme la verdad, incluso cuando no era lo que yo quería oír. Eres esa amiga que la vida te regala para no dejarte sola nunca y sin la cual yo me sentiría perdida".

El novio asturiano, como "un hermano"

Campello, rodeada por todos los invitados (unos 300), se dirigió también al novio ovetense. "Veros dar este paso me emociona de una forma difícil de explicar. Soy tan feliz de ver a tu lado a un hombre como Antonio, que para mí ya es un poco como un hermano. Aunque sea tan pesado, tiene tantas cosas buenas que se le perdona todo", pronunció, causando las risas de los asistentes.

Crearán una familia maravillosa

Y continuó: "Sois dos almas preciosas con un corazón enorme, siempre dispuestos a estar allí para cualquiera, con unas ganas infinitas de crear y construir. Y sé que, además de un futuro profesional increíble, tendréis una familia maravillosa. Niños que crecerán amados, felices, aprendiendo los valores de verdad, guiados por el ejemplo del amor y la fuerza que os une. Y si algún día llegan momentos más difíciles, yo siempre estaré ahí, para recordaros la magia que hay entre vosotros, el camino que habéis construido juntos y que estáis hechos para daros la mano hasta el último día de vuestra vidas".

San Juan. Boda deAntonio Martínez e Isabel Peña. Acudirá Alice Campello, la mujer de Morata / Mario Canteli

¡Y no lo escribió ChatGPT!

Alice Campello concluyó su discurso con un mensaje muy cariñoso y simpático: "Os quiero con todo mi corazón y estaré para siempre, siempre, siempre… ¡Y no me lo ha escrito ChatGPT! Solo me ha ayudado un poco a redactarlo...". La mujer de Morata se fundió en un abrazo con Isabel Peña y Antonio Martínez-Gandía.

Ramo y mensaje

La italiana compartió el vídeo de su discurso en redes sociales, así como varias fotografías de la boda con el título "Dos de mis almas favoritas se casaron ayer y yo soy la persona más feliz del mundo. Los amo a ambos, más de lo que pueda expresar con palabras". En las imágenes se ve que Campello rió y lloró... Recibió por parte de los novios un ramo de flores durante el banquete, así como un curioso mensaje en papel oculto en una especie de galleta: "Explora el mundo que te rodea, podrías descubrir algo extraordinario".