Las Pelayas ponen en marcha una campaña de donaciones para eliminar las barreras arquitectónicas: así se puede ayudar a las monjas de Oviedo

El acceso a la iglesia de Las Pelayas está compuesto de 23 escalones divididos en dos tramos. Uno antes de la verja formado por once peldaños y los otros doce para llegar a la puerta. Una importante subida que provoca que los fieles con movilidad reducida, en sillas de ruedas o aquellos que son padres y quieren ir a misa con sus bebés no puedan llegar con facilidad hasta el templo. Es por ello que las hermanas quieren poner fin a esta situación a través de una campaña de donativos para eliminar las barreras arquitectónicas a través del número de bizum 09842.

Colaboración para acometer unas obras que serán de beneficio de toda la comunidad para que no exista ningún impedimento para acceder a las diferentes celebraciones que se realizan a lo largo del año. Las más famosas el día de Nochebuena con el tradicional canto de calendas, interpretado por las monjas, y que sirve para anunciar el nacimiento de Jesús. También, a principios de febrero, con la fiesta de la presentación del Señor y la festividad de San Blas.

Desde Alfonso II

Este monasterio tiene mucha historia. Fue el rey Alfonso II de Asturias el que ordenó la construcción de este convento que da a tres calles: San Vicente –da acceso a la iglesia–, Jovellanos y Águila. Todas ellas en pleno corazón de Oviedo. Tiene orígenes medievales y en un principio estaba dedicado a San Juan Bautista, aunque hoy lo esté a San Pelayo Mártir. En el año 1703 se diseño la fachada de la vicaría, que se basa en los palacios barrocos. Su templo está formado por una sola nave sin transepto, de estilo clasicista, articulada con arcos de medio punto y bóveda de medio cañón con lunetos. El autor de la traza fue Leonardo de la Cajiga y fue restaurada en el siglo XX bajo las órdenes del arquitecto Juan Vallaure. Debajo del altar mayor, se encuentra la urna que contiene las reliquias del niño mártir san Pelayo.

Peregrinos

Uno de los problemas del monasterio es la falta de accesibilidad. Las hermanas sufragan con su trabajo la eliminación de las barreras arquitectónicas de puertas para adentro y en las zonas que utilizan en su día a día. Además, el Principado quiere reconvertir un ala en un gran albergue de peregrinos, pero uno de los principales problemas son los accesos. Es necesaria la instalación de un ascensor para que ningún caminante se quede fuera. Obras complejas, pero vitales para comunicar las tres plantas destinadas a este proyecto. En la primera se instalará una oficina de recepción al peregrino; mientras que las zonas comunes y las habitaciones para pernoctar se distribuirán entre el segundo y el tercer piso.

Otro de los retos a corto plazo es el traslado de las monjas benedictinas de Zamora y Palacios de Benaver (Burgos) a este monasterio. Las primeras han pospuesto, al menos, hasta julio de 2026 su viaje en el que traerán la imprenta y la editorial que tienen a las afueras de la ciudad del Duero. Las segundas aún no han anunciado de forma pública sus plane