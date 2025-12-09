La última obra que falta en la Catedral: la falta de presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez impide dar carpetazo al plan director

Sólo queda una obra para que el plan director de la Catedral llegue a su fin: la reforma de las vidrieras sur y del crucero. Una obra que debe acometer el gobierno de Pedro Sánchez. La «eterna espera» ha colmado la paciencia del deán, Benito Gallego, que achaca a los Presupuestos Generales del Estado la falta de inversiones. Primero, se debe actualizar el proyecto para evitar que siga entrando agua y que afecte al estado de la Sancta Ovetensis. El documento redactado tiene más de una década y cifra en 357.820 euros la intervención, pero se ha quedado obsoleto. El gasto se espera mucho mayor por culpa del aumento de los problemas con el paso del tiempo y el encarecimiento de los materiales de construcción. Después, el Ejecutivo nacional deberá reservar una segunda partida, mucho más cuantiosa, para acometer las obras. «Siento esta situación porque era una intervención pequeña, que remataba todo proceso», añade el deán

Las alarmas saltaron en la Catedral el 1 de junio de 1996, a las pocas horas de que la hermana de Juan Carlos I, Pilar de Borbón, de viaje en la ciudad para una consulta en la clínica Fernández-Vega, hubiera visitado el panteón real en la capilla del Rey Casto. Dos kilos de piedra del bocelón interior del rosetón norte del crucero se desprendieron y cayeron al suelo. Fue el detonante para la redacción de un plan director, elaborado por los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca. El documento no alcanzó el rango oficial hasta 1997. En todo este tiempo, los expertos analizaron el templo piedra a piedra para saber qué le pasaba, cuáles eran sus daños y sus patologías. Uno de los mayores problemas detectados fue el desprendimiento de fragmentos pétreos, motivados en muchos casos por las filtraciones de agua. Había zonas peores en las que urgía intervenir y otras –como las vidrieras sur y del crucero–, donde se podía esperar. Sin embargo, el paso de casi tres décadas jugó en su contra y lo que antes estaba en mejor estado ahora necesita una reparación más pronto que tarde.

El deán siempre es muy claro con el estado que presenta la Catedral. Dice que es un enfermo que necesita actuaciones continuas y el Cabildo está continuamente realizando inversiones gracias al dinero recaudado con las miles de visitas que recibe San Salvador cada día. «No se puede parar de hacer mejoras», subraya. En las últimas jornadas, se han intervenido en todas las cubiertas. «Se convierten en jardines en cuanto te descuidas». En retirar toda esta maleza han trabajado los operarios y también se ha intervenido en la calefacción así como en las baldosas de la nave central. Algunas de ellas corrían riesgo de romperse y era mejor prevenir antes que curar.

Otra de las actuaciones que se está acometiendo estos días es la colocación de una urna para guardar las reliquias que no están guardadas en la Cámara Santa. «Se ubicará debajo del altar mayor de la Catedral y será bendecida durante una misa que tendrá lugar el día 14 y estará presidida por el arzobispo, Jesús Sanz Montes».También se vivirá una jornada importante mañana con la celebración de Santa Eulalia de Mérida, patrona de Oviedo y de la Policía Local. Los agentes procesionarán la imagen desde la capilla hasta el altar mayor para la celebración de la misa.

El Principado también tiene un compromiso con el arreglo de la cripta de Santa Leocadia. Presenta humedades y filtraciones de agua de lluvia que conviene resolver urgentemente. «La red de saneamiento de la Catedral no se encuentra operativa lo que provoca un riesgo de inundaciones cuando hay condiciones meteorológicas desfavorables». Así lo detalla el arquitecto Valentín Arrieta Berdasco en el proyecto en el que planificar cómo se ha de corregir esta problemática en uno de los vestigios más antiguos que se conservan de los tiempos de Alfonso III. La solución pasa por la instalación de un equipo de bombeo en el pozo existente del taller de carpintería.

Una instalación construida durante las obras de acondicionamiento del sistema de evacuación de aguas de la Catedral, pero nunca se colocó la maquinaria. Ahora, se utilizará el espacio sin uso para este dispositivo. La consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez, intentó poner fin a esta situación este mismo año con una licitación puesta en marcha en junio cifrada en 75.555 euros. Sin embargo, quedó desierta. Ahora, los técnicos regionales buscan una solución para volver a sacar a concurso estas obras y que se realicen cuanto antes, con una duración prevista de tres meses.