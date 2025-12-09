Último adiós a Amantina Quintana, «una mujer que hizo escuela» con sus dos establecimientos de hostelería de Oviedo

Familiares y amigos dieron, este martes, el último adiós a Amantina Quintana, una hostelera de raza que fue el alma del mesón Labrador –en la calle Jovellanos, donde ahora se sitúa el hotel Magistral– y de La Gran Taberna –plaza de Porlier–. Falleció el domingo a los 92 años y era la madre del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana. La iglesia de Santa María la Real de la Corte se quedó pequeña para la misa por su funeral, que estuvo presidida por el párroco José Ramón Garcés. «Este es un momento triste que tenemos que vivir en clave de esperanza», pidió durante la homilía en la que recordó la amistad que les unía a ambos. «Hay un dicho viejo y muy conocido que afirma que no dejamos de ser niños hasta que perdemos a nuestra madre. Nadie como ellas nos conoce, sabe de nuestros estados de ánimo, éxitos a fracaso».

Amantina Quintana quedó viuda hace trece años de Ignacio Quintana. Con orígenes en Salas y Pravia, el joven matrimonio llegó a Oviedo a mediados del siglo pasado para trabajar en el mesón Labrador. Fue en 1962 cuando tomaron las riendas de un restaurante mítico en el que trabajaron incontables horas. Ambos formaron parte de aquella generación de hosteleros que no tenía horario de entrada ni de salida y la cocina tradicional, hecha con las recetas de toda la vida, y los asequibles precios fueron la fórmula de su éxito durante tres décadas.

El establecimiento echó el cierre en 1992 para la construcción del hotel Magistral y en 1972 se pusieron al frente de La Gran Taberna, que pronto se convirtió en lugar de encuentro de jóvenes universitarios, y especialmente de la tuna, a los que el matrimonio siempre trató con paciencia y generosidad . «Amantina, junto a su compañero de vida, hicieron tantos y tantos esfuerzos en años difíciles en los que invirtieron muchas horas de trabajo».

A continuación, Garcés puso el ojo con el fallecimiento del cabeza de familia. Unos momentos muy duros en los que todos los miembros de la saga estuvieron unidos. «Todos la habéis cuidado, atendido y siempre habéis estado pendientes de ella». También recordó que Amantina Quintana tuvo que dejar su casa hace unos años. Había sufrido una caída preocupante y fue ingresada en una residencia. «A diario estuvisteis alrededor de ella; no la dejasteis sola y erais un pilar dentro de la soledad que se vive en estos lugares».

Sus cinco nietos eran su ojo derecho. «Os quería mucho; estaba profundamente orgullosa de vosotros y os vio crecer y progresar. Se le llenaba la boca cuando hablaba de vosotros y la acompañabais los domingos a misa y paseabais con ella». Una de sus últimas salidas fue hace poco más de una semana para comer en La Gran Taberna.

Entre los asistentes al funeral estuvo Iván Martínez Villar, que les sucedió al frente de La Gran Taberna, y resaltó que fue una hostelera que «hizo mucha escuela». «Era el alma y desde la cocina, tenía todo el establecimiento controlado; es una de las referentes que mereció muchos más premios de los que tuvo», resaltaron los hosteleros ya jubilados Juanjo Suárez y Rosa Vázquez del restaurante El Acebo de la calle Julián Clavería. Entre los que arroparon a la familia estaba el deán, Benito Gallego; la directora de la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado, Otilia Requejo; el presidente de Hostelería de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida; los concejales Mario Arias, Leticia González, Covadonga Díaz, José Ramón Pando, David Álvarez y Charo Suárez (PP); Carlos Fernández Llaneza (PSOE) y Sonsoles Peralta (Vox). También el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano; Manuel Fernández Quevedo, presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias y la abogada Ana Miralles.