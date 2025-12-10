El arzobispo de Oviedo preside la celebración de los 50 años del Camino Neocatecumenal en Oviedo

La diócesis de Oviedo acaba de celebrar "con inmensa alegría y agradecimiento" la llegada del Camino Neocatecumenal a Asturias hace medio siglo. Fue en el año 1975 cuando este movimiento se inició en tres parroquias de Oviedo, y posteriormente, se expandió a otros templos de la geografía carbayona. Entre otros frutos de esta iniciación cristiana se encuentran los seis presbíteros y cuatro diáconos ordenados en el Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater.

Dos fueron las celebraciones que tuvieron lugar en los últimos días. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidió la solemne vigilia de la Inmaculada Concepción el domingo en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Oviedo, acompañado por el obispo emérito del Callao, José Luis del Palacio. En la homilía recordó los inicios de este movimiento con Kiko Argüello influenciado por la espiritualidad de Charles de Foucauld y convencido de que Jesucristo se encontraba entre los pobres, se marchó a vivir entre ellos sin ninguna intención más que ponerse al lado de Jesucristo.

“Su encuentro con Cristo fue extremo y radical. Este fue el comienzo junto a Carmen Hernández, otra mujer inquieta con una biografía apasionada y conmovedora. Kiko y Carmen serían bendecidos en aquella periferia de Madrid por la presencia en aquel lugar del entonces arzobispo Casimiro Morcillo”. También destacó que la historia del Camino Neocatecumenal en Asturias está “llena de dones” y señaló que su misión es "proclamar a Cristo resucitado, responder a sus palabras con generosidad, abandonando a menudo seguridades personales y materiales”.

Ya el lunes tuvo lugar el concierto de Orquesta del Camino Neocatecumenal que reunió a 1.500 personas y fue seguido por streaming por al menos 24.000 hermanos de todo el mundo. Una gracia especial fue contar con la presencia de Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, que por primera vez, después de Roma, asistía al 50 aniversario del inicio del Camino en una diócesis. Además de pintor, es el compositor de la sinfonía y el poema sinfónico que se interpretó durante el recital.