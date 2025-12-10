El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas

El Ayuntamiento inicia el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín para facilitar la expansión urbanística de una zona degradada y en la que el Ayuntamiento ha hecho derribos en las últimas semanas. El objetivo es construir 850 viviendas en la zona, tal y como aparece reflejado en el plan especial que fue aprobado el 13 de enero de 2017. Sólo en las obras de urbanización se invertirán 4,42 millones de euros.

Pero para llegar hasta este punto hace falta liberar este suelo que se encuentra al borde de la malla urbana y consta de una serie de viviendas que en su mayoría se encuentran en mal estado de conservación. También existen una serie de tendejones y edificios de tipo de corte industrial. «Todas estas edificaciones son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana por lo que han de ser derribadas y se compensará a los propietarios».

Así se especifica en el texto refundido del ámbito en la que se explica que la junta de compensación actúa desde la prudencia económica debido al alto coste de las expropiaciones. «Las razones por las que se ha optado por no seguir el procedimiento de tasación conjunta obedecen a una situación de minoración del riesgo económico y de búsqueda de la máxima seguridad jurídica. Existe un elevado riesgo si se produjeran incrementos significativos en la valoración final de los bienes y hay que tener presente la composición de esta junta porque no solo está integrada por entidades promotoras, sino también por pequeños propietarios», según consta en este documento.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa con las demoliciones en la zona. Las últimas casas en ser demolidas fueron en la zona de Casa Quilo. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, ya que estas casas, en situación de ruina, habían sido objeto de ocupación y denunciadas también como un foco para el consumo de drogas .