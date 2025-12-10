El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas
El objetivo es liberar suelo derribando inmuebles en mal estado y compensando a los dueños
El Ayuntamiento inicia el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín para facilitar la expansión urbanística de una zona degradada y en la que el Ayuntamiento ha hecho derribos en las últimas semanas. El objetivo es construir 850 viviendas en la zona, tal y como aparece reflejado en el plan especial que fue aprobado el 13 de enero de 2017. Sólo en las obras de urbanización se invertirán 4,42 millones de euros.
Pero para llegar hasta este punto hace falta liberar este suelo que se encuentra al borde de la malla urbana y consta de una serie de viviendas que en su mayoría se encuentran en mal estado de conservación. También existen una serie de tendejones y edificios de tipo de corte industrial. «Todas estas edificaciones son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana por lo que han de ser derribadas y se compensará a los propietarios».
Así se especifica en el texto refundido del ámbito en la que se explica que la junta de compensación actúa desde la prudencia económica debido al alto coste de las expropiaciones. «Las razones por las que se ha optado por no seguir el procedimiento de tasación conjunta obedecen a una situación de minoración del riesgo económico y de búsqueda de la máxima seguridad jurídica. Existe un elevado riesgo si se produjeran incrementos significativos en la valoración final de los bienes y hay que tener presente la composición de esta junta porque no solo está integrada por entidades promotoras, sino también por pequeños propietarios», según consta en este documento.
Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa con las demoliciones en la zona. Las últimas casas en ser demolidas fueron en la zona de Casa Quilo. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, ya que estas casas, en situación de ruina, habían sido objeto de ocupación y denunciadas también como un foco para el consumo de drogas .
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia