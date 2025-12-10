El Ayuntamiento de Oviedo lanza una segunda remesa de los Bonos Comercio para "apurar al máximo" el impacto en los negocios de proximidad
"Con este lanzamiento buscamos que ningún euro previsto para apoyar al pequeño comercio se quede en un cajón", señaló la concejala de Economía, Leticia González
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, lanzará a partir del 12 de diciembre a las 00.00 horas una segunda remesa de Bonos Comercio Oviedo que se podrán utilizar hasta el 21 de diciembre. El objetivo de este segundo lanzamiento es "apurar al máximo el impacto en el comercio de proximidad antes de la finalización del programa".
"La respuesta a los Bonos Comercio ha sido muy positiva. Con esta segunda remesa conseguimos que ningún euro previsto para apoyar al pequeño comercio se quede en un cajón: los bonos que no se han usado se ponen de nuevo a disposición de los vecinos, para seguir llenando las tiendas y reforzar la caja de nuestros negocios de proximidad”, señaló la concejala de Economía, Leticia González.
Los Bonos Comercio Oviedo mantienen sus condiciones. Descuentos de 10 euros aplicables en compras presenciales de 30 euros en los establecimientos adheridos, con un máximo de tres bonos por persona. Esta segunda remesa procede exclusivamente de los bonos descargados en la primera fase y no canjeados, que se liberan para evitar la pérdida de saldo y reforzar las ventas del comercio local en la recta final de la campaña, vigente hasta el 21 de diciembre.
El Ayuntamiento recuerda que los comercios adheridos están señalizados con un cartel identificativo en sus escaparates, para que los clientes puedan reconocerlos fácilmente. Asimismo, la información actualizada sobre la campaña y la descarga de los bonos puede consultarse en la web oficial de los Bonos Comercio Oviedo.
