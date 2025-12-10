Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

El Cristo ya tiene sus dos nuevas marquesinas de autobús: las obras costaron medio millón de euros

Con fondos europeos, la Consejería de Movilidad ha construido marquesinas similares a las de Llamaquique, que estarán divididas en dos módulos con mamparas cortavientos.

La nueva marquesina.

La nueva marquesina. / Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Dos nuevas marquesinas para facilitar la movilidad de los alumnos del campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo. La consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo, ya ha dotado de mobiliario las dos nuevas paradas para autocares en la calle Valentín Andrés Álvarez. Toda la estructura es igual a la de Llamaquique, con una inversión que asciende a 520.058 euros. Un presupuesto que cuenta con la ayuda de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos comenzaron en agosto con la demolición del pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas está formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho. Entre las labores que se han realizado están los pozos de cimentación y la colocación de la estructura de acero. Además, está dotada de una mampara cortavientos de vidrio para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses. Por último, se demolerán la antigua parada ubicada unos metros más abajo.

Estas obras se suman a otras que el Principado tiene en marcha en materia de movilidad en la capital asturiana. Dos de las más importantes, se ubican en los alrededores del HUCA con la construcción de la nueva marquesina entre las calles Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal por 1,39 millones y los nuevos pasillos rodantes por 2,5 millones. Se espera que finalicen antes de que acabe el año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  2. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  3. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  4. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  5. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo
  6. La prueba de estrés de la avenida de Galicia
  7. Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
  8. Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más

El Rotary Club dona 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi»

El Rotary Club dona 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi»

El Cristo ya tiene sus dos nuevas marquesinas de autobús: las obras costaron medio millón de euros

El Cristo ya tiene sus dos nuevas marquesinas de autobús: las obras costaron medio millón de euros

La Asturias exterior se vuelca en Madrid con el gran proyecto cultural para Oviedo y Asturias: la capitalidad europea de 2031

La Asturias exterior se vuelca en Madrid con el gran proyecto cultural para Oviedo y Asturias: la capitalidad europea de 2031

El pregón navideño «más artístico», del retablo de la Catedral al Bellas Artes

El pregón navideño «más artístico», del retablo de la Catedral al Bellas Artes

La ONCE convierte el teatro Filarmónica en un patio de vecinos para sus premios más solidarios: estos son los galardonados

La ONCE convierte el teatro Filarmónica en un patio de vecinos para sus premios más solidarios: estos son los galardonados

El arzobispo de Oviedo preside la celebración de los 50 años del Camino Neocatecumenal en Oviedo

El arzobispo de Oviedo preside la celebración de los 50 años del Camino Neocatecumenal en Oviedo

La nueva herramienta de "alta tecnología" con la que Oviedo aspira a resolver más delitos

La nueva herramienta de "alta tecnología" con la que Oviedo aspira a resolver más delitos

Los datos de la Cocina Económica de Oviedo en 2025: "Cada vez hay más usuarios"

Los datos de la Cocina Económica de Oviedo en 2025: "Cada vez hay más usuarios"
Tracking Pixel Contents