El Cristo ya tiene sus dos nuevas marquesinas de autobús: las obras costaron medio millón de euros

Dos nuevas marquesinas para facilitar la movilidad de los alumnos del campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo. La consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo, ya ha dotado de mobiliario las dos nuevas paradas para autocares en la calle Valentín Andrés Álvarez. Toda la estructura es igual a la de Llamaquique, con una inversión que asciende a 520.058 euros. Un presupuesto que cuenta con la ayuda de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos comenzaron en agosto con la demolición del pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas está formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho. Entre las labores que se han realizado están los pozos de cimentación y la colocación de la estructura de acero. Además, está dotada de una mampara cortavientos de vidrio para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses. Por último, se demolerán la antigua parada ubicada unos metros más abajo.

Estas obras se suman a otras que el Principado tiene en marcha en materia de movilidad en la capital asturiana. Dos de las más importantes, se ubican en los alrededores del HUCA con la construcción de la nueva marquesina entre las calles Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal por 1,39 millones y los nuevos pasillos rodantes por 2,5 millones. Se espera que finalicen antes de que acabe el año.