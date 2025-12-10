El Cristo ya tiene sus dos nuevas marquesinas de autobús: las obras costaron medio millón de euros
Con fondos europeos, la Consejería de Movilidad ha construido marquesinas similares a las de Llamaquique, que estarán divididas en dos módulos con mamparas cortavientos.
Dos nuevas marquesinas para facilitar la movilidad de los alumnos del campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo. La consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo, ya ha dotado de mobiliario las dos nuevas paradas para autocares en la calle Valentín Andrés Álvarez. Toda la estructura es igual a la de Llamaquique, con una inversión que asciende a 520.058 euros. Un presupuesto que cuenta con la ayuda de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los trabajos comenzaron en agosto con la demolición del pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas está formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho. Entre las labores que se han realizado están los pozos de cimentación y la colocación de la estructura de acero. Además, está dotada de una mampara cortavientos de vidrio para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses. Por último, se demolerán la antigua parada ubicada unos metros más abajo.
Estas obras se suman a otras que el Principado tiene en marcha en materia de movilidad en la capital asturiana. Dos de las más importantes, se ubican en los alrededores del HUCA con la construcción de la nueva marquesina entre las calles Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal por 1,39 millones y los nuevos pasillos rodantes por 2,5 millones. Se espera que finalicen antes de que acabe el año.
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más