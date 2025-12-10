Los datos de la Cocina Económica de Oviedo en 2025: "Cada vez hay más usuarios"

"Solo tenemos buenas palabras para el Ayuntamiento, la Policía Local y todos los benefactores que nos arropan durante el año. Esta quedada es para darles las gracias", con esas palabras definió Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica de Oviedo, el propósito de la Comida de Navidad. La organización benéfica hace un balance "positivo" del año y remarcan que, aunque el crecimiento es lento, "cada vez hay más usuarios".

En lo que va de 2025, han superado los cien mil servicios, concretamente, han servido 62.148 comidas y 46.855 cenas. Cada una de estas incluye: una sopa, un primer plato, un segundo, un postre y un colacao caliente. Siempre con el objetivo de ofrecer menús con alimentos saludables y nutritivos.

Más allá de los numerosos usuarios que acuden de manera habitual al comedor situado en el número seis de la calle San Vicente, la Cocina Económica de las Hermanas de la Caridad de Oviedo ha llevado a cabo una labor solidaria muy significativa. Durante este período, colaboraron directamente con 297 familias, proporcionándoles alimentos sin procesar organizados a modo de cesta de la compra. Gracias a esta iniciativa, pudieron ayudar a un total de 869 personas, de las cuales 355 son menores de edad, brindándoles no solo sustento, sino también un apoyo esencial para mejorar su calidad de vida en momentos de dificultad.

Una de las acciones que más les "enorgullece" es su trabajo en el apartado laboral. Durante el año, los trabajadores sociales del centro consiguieron incorporar a 66 usuarios, asiduos en las comidas y las cenas del comedor, al mundo laboral. También están satisfechos con la alta participación en los talleres que organizan en el centro. 62 personas realizaron cursos sobre temáticas como la eficiencia energética o los hábitos que contribuyen a una buena nutrición.

Un proyecto que ya tiene fecha

La Cocina Económica ovetense empezará a dar desayunos los festivos y los domingos a partir del 4 de enero. El objetivo es complementar la labor que realizan las Siervas de Jesús de la calle Uría durante el resto de la semana. "Sabemos que tendremos que seguir ajustando nuestro presupuesto para funcionar, pero eso es lo que menos nos preocupa ahora mismo. Tenemos claro que alguien tenía que dar el paso de hacer esto y todo el mundo necesita desayunar, aunque sea domingo o festivo", concluyó Prieto, muy contenta por poder poner en marcha esta iniciativa.