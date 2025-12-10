Fernández Llaneza: "Nos alegra que el gobierno municipal rectifique" en las expropiaciones de un barrio de Oviedo

"El Ayuntamiento tiene capacidad de intervención, pero no existía voluntad política". Son palabras del portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien este miércoles valoró positivamente el inicio de 21 expropiaciones en Rayo Mercadín para facilitar la expansión urbanística de una zona degradada y en la que el Ayuntamiento ha hecho derribos en las últimas semanas. El objetivo es construir 850 viviendas en la zona, tal y como aparece reflejado en el plan especial. “Hemos pasado de que el PP diga que son terrenos de naturaleza privada en los que el Ayuntamiento poco puede hacer a iniciar las expropiaciones".

A través de una nota de prensa, recordó, que en enero propusieron la intervención directa del Ayuntamiento para desbloquear los desarrollos del Este —La Tenderina, Mercadín y Rayo–Mercadín—. “Entonces nos respondieron que era demagogia y que engañábamos a los vecinos que reclaman justamente el Parque del Este".

Es por ello que Fernández Llaneza celebra el movimiento dado y publicado el martes en el BOPA para liberar suelo sobre el que se asientan viviendas en mal estado de conservación, así como tendejones y edificios de tipo de corte industrial "Nos alegra que el gobierno municipal rectifique; siempre será una buena noticia que el Ayuntamiento asuma sus responsabilidades y trabaje por desbloquear el parque del Este. Lo importante ahora es que este cambio de postura se traduzca en hechos y en una planificación seria que permita avanzar sin más retrasos”, exigió.