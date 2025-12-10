Fiesta, gastronomía y sidra: la calle Gascona, un espectáculo que se disfruta con los 5 sentidos

Sinónimo de fiesta, buen ambiente y sobre todo de sidra, es la siempre concurrida calle Gascona, el bulevar de la sidra por excelencia. La calle sidrera la forman 13 establecimientos en los que esta bebida asturiana se escancia y se disfruta en cualquier época del año. Situada en el corazón de Oviedo, esta calle extramuros desembocaba en la puerta de los Gascones, de la antigua muralla medieval.

Escucha el podcast. También disponible en Spotify:

Ahora es el epicentro de innumerables actividades que giran en torno a la sidra, como la prueba de la primera sidra o el tradicional amagüestu, para dar la bienvenida a la temporada de otoño-invierno en la calle. Un punto de referencia en la ciudad si se quiere disfrutar de buena gastronomía local con la sidra como acompañamiento. "Es una de las puertas más emblemáticas de la muralla de Oviedo, que fue construida a lo largo del siglo XIII", explica Regina Buitrago, licenciada en Geografía e Historia y Guía Turística de Oviedo.

Niños con sidra dulce y castaña en el tradicional amagüestu / Irma Collín

Además de su esencia sidrera, esta calle también conserva cierta raíz francesa que sigue presente en su propio nombre. "Esta calle es una de las pocas calles de Oviedo que mantiene su nombre original desde aquella época y que está determinado por el gentilicio de quienes la poblaban en mayor número, los gascones. Aprovechando el flujo de esos peregrinos que salían de la catedral y que iban dirección Santiago de Compostela o Galicia, los gascones, procedentes de la región francesa de la Gascoña o Gascuña en español, se establecieron aquí a partir del siglo XIII para cubrir la escasez de mano de obra de la ciudad", añade Buitrago.

De esos orígenes medievales, la calle ha evolucionado hasta convertirse en un "escenario de alegría, de color, de tipismo y de emociones donde las haya. Los aromas, los sonidos de la sidra al caer en el vaso, el espectáculo de esa gastronomía, de esos platos que ofrecen sus hosteleros, rematan este cuadro tan atractivo para los visitantes", explica la guía.

Cantares de Chigre en una sidrería de Gascona / Irma Collín

Buena comida y bebida que en otoño adquieren una nueva dimensión Concretamente en los meses de noviembre y diciembre, Gascona vive unas de sus fechas "prestosísimas y muy asturianas. Una de ellas es la preba de la primera sidra, que indica el comienzo de la temporada sidrera, con esa degustación de la sidra recién espichada del tonel. En Gascona, esto es todo un evento social y después tenemos el Amagüestu, esa especie de mezcla de castañas con sidra dulce, que se toma en tertulia", desvela Regina Buitrago.

Y como no hay fiesta sin música, en esta famosa calle ovetense también son muy populares los cantares de chigre. Un momento que coincide los jueves por la tarde, cuando hombres y mujeres "cantan nuestras canciones asturianas en las diferentes sidrerías que están adheridas a este programa, y estar tomando unos culinos de sidra o tapeando en alguna de estas sidrerías es un espectáculo. Precisamente, esas sidrerías incluyen un lema que reza "en esta sidrería puede cantarse"", añade la guía. Un evento que se puede disfrutar desde noviembre a mayo.

Música, buena comida, buena bebida... un reclamo indispensable e inmejorable para los que quieran adentrarse en el universo propio que entraña la calle Gascona.