El ya legendario líder de "Ilegales", despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: "Era excepcional"

Jorge Martínez ya es leyenda. Familia, decenas de amigos y camaradas han despedido esta tarde al líder de “Ilegales” por todo lo alto y lo han hecho recordando al músico excepcional que era, su personalidad arrolladora y las correrías y aventuras que compartieron. En la capilla ardiente, instalada en el tanatorio “Ciudad de Oviedo”, el féretro de Jorge Martínez asomaba entre coronas y ramos de flores flanqueado por dos de sus guitarras eléctricas, una Ibanez con la que grabó sus primeros discos y otra, como buen previsor, por si alguna cuerda no resiste su embate.

Aunque el acto de despedida, en la capilla del tanatorio, comenzaba a las cinco de la tarde, a las cuatro empezó a llegar la gente, a arropar a la familia, a su hermano Juan y sus dos hermanas, Carmen María y Marta Isabel. Compañeros de la música y de la vida, músicos como Emilio Fidalgo, de “El bueno, el feo y el malo”, que no pudo más que admitir que el fallecimiento de Jorge Martínez “aunque esperado, no deja de ser un mazazo para toda la comunidad musical asturiana y nacional”. “La primera vez que me fui de fiesta en euros fue con Jorge, me encontró por la calle Uría y me dijo: ya es hora de que tú y yo nos corramos una juerga”, recordó, divertido. “Como músico era excepcional, porque tuvo desde el principio un sonido y una clarividencia nada común, vuelves a escucharlo y no pasa de moda”, sentenció.

Igor Paskual habló de su voracidad por la vida, por sus incursiones en Madrid y por su capacidad para “crear una escena asturiana, lo veías por la calle Uría y pensabas: ‘Yo también puedo hacerlo’”. Era, además, añadió, un tipo generoso, siempre dispuesto a echar mano a sus contactos para ayudar a los que empezaban.

Como ellos fueron desfilando, recordándolo y deshaciéndose en halagos todo tipo de gentes del mundo de la música, empezando por sus compañeros en “Ilegales”. También se acercaron a rendirle homenaje la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y los concejales del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias y Covadonga Díaz.

No hubo funeral, pero sí unas palabras muy celebradas del sacerdote José Antonio González Montoto, en la capilla del tanatorio rebosando, con la familia sentada en la primera fila. González Montoto imaginó a Jorge Martínez llegando a las puertas del cielo, allí, fue hilando su historia, al pedirle su credencial, San Pedro leería: “Jorge Ilegal”. “¿Cómo que ilegal? ¡De eso nada, Jorge es muy legal! Puede pasar”, cerró el relato, contado con gracia y agradecido con un unánime aplauso.