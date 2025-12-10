El ya legendario líder de "Ilegales", despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: "Era excepcional"
“Jorge Ilegal”. “¿Cómo que ilegal? ¡De eso nada, Jorge es muy legal! Puede pasar”, bromea el sacerdote, imaginando la llegada del músico a las puertas del cielo
Jorge Martínez ya es leyenda. Familia, decenas de amigos y camaradas han despedido esta tarde al líder de “Ilegales” por todo lo alto y lo han hecho recordando al músico excepcional que era, su personalidad arrolladora y las correrías y aventuras que compartieron. En la capilla ardiente, instalada en el tanatorio “Ciudad de Oviedo”, el féretro de Jorge Martínez asomaba entre coronas y ramos de flores flanqueado por dos de sus guitarras eléctricas, una Ibanez con la que grabó sus primeros discos y otra, como buen previsor, por si alguna cuerda no resiste su embate.
Aunque el acto de despedida, en la capilla del tanatorio, comenzaba a las cinco de la tarde, a las cuatro empezó a llegar la gente, a arropar a la familia, a su hermano Juan y sus dos hermanas, Carmen María y Marta Isabel. Compañeros de la música y de la vida, músicos como Emilio Fidalgo, de “El bueno, el feo y el malo”, que no pudo más que admitir que el fallecimiento de Jorge Martínez “aunque esperado, no deja de ser un mazazo para toda la comunidad musical asturiana y nacional”. “La primera vez que me fui de fiesta en euros fue con Jorge, me encontró por la calle Uría y me dijo: ya es hora de que tú y yo nos corramos una juerga”, recordó, divertido. “Como músico era excepcional, porque tuvo desde el principio un sonido y una clarividencia nada común, vuelves a escucharlo y no pasa de moda”, sentenció.
Igor Paskual habló de su voracidad por la vida, por sus incursiones en Madrid y por su capacidad para “crear una escena asturiana, lo veías por la calle Uría y pensabas: ‘Yo también puedo hacerlo’”. Era, además, añadió, un tipo generoso, siempre dispuesto a echar mano a sus contactos para ayudar a los que empezaban.
Como ellos fueron desfilando, recordándolo y deshaciéndose en halagos todo tipo de gentes del mundo de la música, empezando por sus compañeros en “Ilegales”. También se acercaron a rendirle homenaje la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y los concejales del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias y Covadonga Díaz.
No hubo funeral, pero sí unas palabras muy celebradas del sacerdote José Antonio González Montoto, en la capilla del tanatorio rebosando, con la familia sentada en la primera fila. González Montoto imaginó a Jorge Martínez llegando a las puertas del cielo, allí, fue hilando su historia, al pedirle su credencial, San Pedro leería: “Jorge Ilegal”. “¿Cómo que ilegal? ¡De eso nada, Jorge es muy legal! Puede pasar”, cerró el relato, contado con gracia y agradecido con un unánime aplauso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más