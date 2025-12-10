La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta "100% sin gluten" y parrilla: "Aquí mandan las brasas"
El establecimiento había cerrado hace un año por la jubilación de su anterior propietario
El 21 de septiembre de 2024, día de San Mateo, cerraba sus puertas una de las sidrerías más míticas de Oviedo: el Mesón Sidrería Leonés, ubicado frente a la estación de tren. Después de 38 años tras la barra, José Rey Martínez se jubilaba y bajaba la persiana de un establecimiento con mucha historia. El local, en la Avenida de Santander, fue levantado en 1927 y llevaba el nombre del Leonés desde 1936.
Las brasas
Un año después de aquel cierre y de sus últimos culinos de sidra, el Leonés vuelve a funcionar en Oviedo. Con el mismo nombre (Leonés Oviedo se llama), en el mismo lugar, pero... con aires nuevos. El negocio hostelero ha sido reformado de arriba a abajo y ahora está especializado en la carne a la parrilla. "Aquí mandan las brasas", anuncian los nuevos propietarios a través de sus redes sociales.
La sidra, protagonista
El nuevo Leonés abrió sus puertas hace tan solo una semana y la acogida ha sido muy buena. "Gracias a todos los que nos habéis visitado esta semana", señalan en Instagram. Además de la carne, en este establecimiento es protagonista la sidra. Y no solo para escanciarla y beberla. Si no que también forma parte del decorado. Decenas de botellas de la bebida regional llenan de verde el local.
Sin gluten
"Comida de verdad, sin postureo. No venimos a inventar recetas. Venimos a darle a cada bocado su lugar en la historia", dicen en redes sociales. La carta es "100% sin gluten" y también tienen todo tipo de arroces.
Echando la vista atrás
Del viejo Leonés se fue hace un año José Rey, natural de Cangas de Onís, con "muy buenos recuerdos". "Y muy bonitos", como apuntó en su momento su hermana Aurora, que había formado parte de la plantilla. "Trabajamos mucho, pero también disfrutamos", resaltó María José Álvarez, esposa de José Rey.
El cabrito al horno, los tronquitos de bacalao, la fabada y el pote eran los grandes platos de la casa, que también tenía alojamiento, con seis habitaciones. "El entorno está diferente a aquella época. Hace años aquí delante la calle estaba llena de coches y ahora es peatonal. Recibimos a más clientes que llegan de fuera en AVE y que vienen a comer o a cenar. Estamos en una zona muy buena, de mucho paso", señalaron en aquella entrevista de LA NUEVA ESPAÑA.
