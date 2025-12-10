"Música y Enigma" en las Jornadas de Piano que regresan al Auditorio

Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" regresan al Auditorio este jueves, a las 19.30 horas, con un recital muy completo que protagonizarán Lucas Debargue y Oviedo Filarmonía. El pianista francés interpretará el "Concierto para piano y orquesta en Sol mayor" de Maurice Ravel, una de las piezas más emblemáticas de la literatura pianística, cediendo el protagonismo a la Oviedo Filarmonía en la segunda mitad, con las "suites números 1 y 2" de "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla explicadas por Sofía Martínez Villar dentro del proyecto "Música y Enigma".

La velada musical, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, dará comienzo mediante "The Styx", una pieza orquestal estrenada en 2024 en el Festival ENSEMS, que se sirve de diferentes recursos sonoros para evidenciar el tránsito de la vida a la muerte característica de la Estigia de la que toma su título.

Tras la ejecución de esta obra de Òscar Colomina i Bosch, decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Lucas Debargue se presentará sobre el escenario para interpretar el "Concierto para piano y orquesta en Sol mayor" de Ravel, compuesto entre 1929 y 1931 y estructurado en tres movimientos a la manera convencional: Allegramente, adagio assai y Presto. Esta obra, una síntesis de musicalidad y virtuosismo difícil de conjugar, pondrá a prueba a Debargue. El artista francés es uno de los pianistas más versátiles de su generación. Su meteórica carrera desde que fuera reconocido con el Premio de la Asociación de Críticos Musicales de Moscú en el Concurso Internacional Chaikovski (en la edición del año 2015), ha favorecido numerosos recitales y conciertos en prestigiosas salas como la Filarmónica de Berlín, Concertgebouw (Ámsterdam), Musikverein (Viena), Théâtre des Champs Élysées y Philharmonie (París) o Wigmore Hall (Londres). De hecho, entre los compromisos de la temporada 25-26 se encuentran sus regresos a la Elbphilharmonie (Hamburgo), Konzerthaus (Viena), Wigmore Hall (Londres) o Filarmónica de Varsovia, además de giras con la Orquesta de Cámara de Zúrich, Filarmónica Enescu, Kremerata Baltica y recitales por Europa y Australia.

Manuel de Falla

En la segunda parte, la OFIL interpretará la "suite número 1" y "suite número 2" de "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla. Esta audición estará guiada, como ya ocurriera en un concierto de la pasada temporada, por la especialista en formación del oído musical, divulgadora y flautista, Sofía Martínez Villar. De este modo, las indicaciones de la experta permitirán desentrañar el argumento de la obra de Falla, explicando algunos de los ritmos que el maestro gaditano implementa a lo largo de los siete movimientos que conforman las dos suites.

Regreso de la OFIL

Oviedo Filarmonía, regresa a la temporada de conciertos después de la inauguración, este curso, con el "Stabat Mater" de Rossini, bajo la dirección de su maestro titular desde 2018, Lucas Macías. El onubense, que en la presente campaña comienza su titularidad al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, ha ido creciendo a la batuta de la mano de la agrupación ovetense, demostrando su importancia en las múltiples actividades culturales y musicales de la capital del Principado.

Las entradas para este concierto, de algo menos de dos horas de duración (pausa incluida) se pueden adquirir, al precio de 18 euros (patio de butacas) y 15 euros (anfiteatro), en la taquilla del Teatro Campoamor (en horario de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.), en la taquilla del Auditorio la misma tarde del concierto (de 17 a 19.30 h.) y en la web municipal de venta de entradas: entradas.oviedo.es.