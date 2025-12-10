La ONCE convierte el teatro Filarmónica en un patio de vecinos para sus premios más solidarios: estos son los galardonados

La Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (Asaci) representadas por Noemí Lamas y Ana Sainero; el fotoperiodista Álex Zapico; la científica Rosa Menéndez; el Orrio Sociedad Cooperativa Asturiana con Ana Belén Fernández y Elisabeth Pola y Raquel Rodríguez y Óscar Veiras por SAMU del Principado fueron los galardonados durante los Premios Solidarios Grupo Social ONCE, que tuvieron lugar este miércoles en el teatro Filarmónica. Este acto tiene como finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria a favor de la inclusión social de toda la ciudadanía.

El acto estuvo presentado por Laura Ferrer y Mireia Lozano y el escenario del teatro se convirtió en un patio donde los vecinos discutían por el alto presupuesto que supone la construcción de una rampa para facilitar la accesibilidad de los vecinos con problemas de movilidad reducida y aquellos que tienen bebés. Las primeras en subir al escenario fueron Yobanka Cuervo, delegada de la entidad en Asturias y Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial. La primera destacó los "600 centinelas que recorren Asturias" vendiendo el cupón. La segunda cifró en 1.600 los afiliados que la institución tiene en Asturias.

Los cuatro premios fueron divididos en categorías. En la de Institución, Organización, Entidad y ONG, la galardonada fue Asaci como referente en la protección de la infancia, especialmente en contextos de vulnerabilidad y violencia. Su enfoque integral ha permitido atender a más de 12.000 menores y formar a miles de adultos en estrategias de protección y prevención de la violencia, especialmente la violencia sexual.

En el área de programa, artículo o proyecto de comunicación el homenajeado por Álex Zapico por ser un fotoperiodista comprometido con los derechos humano y cuya obra documental ha dado visibilidad a las realidades más silenciadas del mundo. Con más de dos décadas de trayectoria en más de veinte países, ha retratado con sensibilidad y profundidad las consecuencias humanas de la guerra, la migración, la pobreza y la exclusión. Su mirada humanista, reflejada en exposiciones, documentales y colaboraciones con ONGs, convierte la fotografía en una herramienta de denuncia y transformación social.

Rosa Menéndez recibió el premio de la categoría Persona Física del Principado por ser una figura ejemplar en el ámbito científico, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la excelencia investigadora y el compromiso social. Primera mujer en presidir el CSIC, ha roto barreras de género en la ciencia y ha promovido activamente la igualdad desde espacios de alta responsabilidad. Su impulso a la Fundación Margarita Salas y su labor en la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC reflejan una vocación firme por visibilizar y apoyar a las mujeres en la investigación. Con su trayectoria profesional ha mostrado su compromiso social desde la ciencia.

El Premio a la Empresa fue a El Orrio Sociedad Cooperativa Asturiana, por ser un ejemplo de compromiso social y territorial, liderado íntegramente por mujeres que prestan servicios esenciales de atención domiciliaria en zonas rurales del occidente asturiano. Su labor, desarrollada en contextos de envejecimiento, y dispersión geográfica, mejora la calidad de vida de personas mayores, dependientes y con discapacidad, fomentando su autonomía y evitando el aislamiento. Siendo una empresa, referente de la economía social, El Orrio construye comunidad, contribuyendo al desarrollo rural sostenible y ofreciendo cuidados personalizados, formación, acompañamiento y apoyo familiar.

El galardón al estamento de la Administración Pública lo recibió SAMU del Principado de Asturias (Unidad de Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias Sanitarias), con 25 años de trayectoria, por representar un modelo de excelencia en la atención sanitaria urgente, y sus profesionales, un ejemplo de vocación de servicio público. Su capacidad de respuesta rápida, cobertura territorial completa y atención especializada han salvado miles de vidas. Con más de 350.000 llamadas anuales, sus profesionales ponen toda su humanidad para llegar a tiempo donde se les necesita, incluso en condiciones extremas. Además de la atención urgente, el SAMU ofrece transporte sanitario, asesoramiento médico y formación continua.