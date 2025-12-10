El pregón navideño «más artístico», del retablo de la Catedral al Bellas Artes

El profesor, historiador e inspector de Educación, Ángel de la Fuente dio rienda suelta este miércoles al pregón más artístico de la Asociación Belenista de Oviedo, con un repaso a momentos entrañables de la Navidad que tienen protagonismo destacado en lugares que van del retablo de la Catedral hasta el Museo de Bellas Artes o el Museo Thyssen entre otras. El pregón, que tuvo de broche la actuación del Coro Vetusta, llenó el Club LANUEVAESPAÑA.

Ángel de la Fuente agradeció de entrada a los belenistas ovetenses la invitación a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes para esta pregón navideño «porque potencia el enriquecimiento de la actividad cultural del concejo de Oviedo» y aprovechó la ocasión para recordar que le entidad de la que forma parte «contribuye desde hace cuatro años a dar lustre a estas fiestas tan entrañables» con un itinerario denominado Navidad, a través de las obras que cuelgan de la gran pinacoteca regional.

El profesor e historiador acompañó su original pregón de una exposición con 18 diapositivas, en las que igual abordó el cambio de costumbres que han traído consigo las nuevas tecnologías, del que puso como ejemplo que «las tarjetas navideñas sean historia» tras ser sustituidas por los mensajes de «whatsapp», como hizo parada detallada en varias escenas presentes en el retablo de la «Sancta Ovetensis» y también en cuadros expuestos en el Bellas Artes o en otros lugares como el Museo Thyssen o la capilla de La Arena en Padua. No en vano, recalcó De la Fuente, «el arte tuvo durante muchos siglos en la Navidad un recurso iconográfico plasmado en vidrieras, muros, tablas y lienzos, bajo distintas estéticas de la mano de los grandes maestros de la pintura».

Llamó la atención el pregonero sobre quienes llegados estas fechas «se resisten a hablar de Navidad porque abducidos por el síndrome de la posmodernidad no son capaces de admitir que nuestra existencia se asienta en un taburete con tres robustas patas: el espacio geográfico de occidente, la herencia de la cultura grecolatina y el cristianismo». Cuadros como el donado por Plácido Arango Arias al Bellas Artes sobre el nacimiento de María; el lienzo que «decora» la sacristía de la iglesia de SanJuan de Priorio -el pueblo del pregonero- con el motivo de la anunciación a San José y varias escenas de los retablos formaron parte del viaje artístico propuesto por De la Fuente, quien hizo mención también en este recorrido al «Portalín de Oviedo» , un cuadro de Antonio Fernández-Cuevas «que la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, identificó con la Navidad», asociando sus personajes, un maestro, el retrato de la Virgen un niño pequeño y varios pequeños más con los del portal de Belén.

Público asistente al pregón de la Navidad en el Club LA NUEVA ESPAÑA / Fernando Rodríguez

La periodista Carmen Casal, conductora «del estreno oficial de la Navidad en Oviedo» dio a Ángel de la Fuente «la enhorabuena por este lujo de pregón», antes de que la presidenta de la Asociación Belenista , Eulalia Nacimiento, entregara un obsequio al pregonero. «Con nuestra actividad queremos recordar esos pequeños belenes que todos teníamos en nuestras casas», afirmó la presidenta de una entidad que desde hace más de tres décadas acompaña y realza la Navidad ovetense. La "inauguración oficial" de la Navidad ovetense tuvo como broche final un pequeñpo concierto del Coro Vetusta, que cantó villancicos de distintos lugares.