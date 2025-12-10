El recorrido virtual por la villa de La Estaca durará seis minutos
Las Regueras ofrecerá una experiencia inmersiva, con audios en inglés y español
Un recorrido guiado por la villa romana de La Estaca que se realizará a 1,5 kilómetros de distancia, desde la casa de cultura de Las Regueras. Ese es la experiencia inmersiva que el Ayuntamiento ofrecerá al visitante en uno de los proyectos turísticos que impulsa con financiación europea. El objetivo de esta iniciativa es "divulgar el patrimonio arqueológico local", utilizando una recreación tridimensional de la villa "en su época de máximo esplendor, con navegación visual libre y audio envolvente".
El público puede, con la ayuda de unas gafas de realidad virtual, sumergirse en el yacimiento entre cuatro y seis minutos. Las explicaciones se darán en español y en inglés. La empresa contratada para el proyecto elaborará, además, un audiovisual informativo de cinco minutos, también en español y en inglés. Se generará un modelado 3D del conjunto arquitectónico de la villa, basándose en la información de los arqueólogos.
Los contenidos, refleja el proyecto, "deben ser diseñados para ofrecer una experiencia museográfica completa, coherente y progresiva, capaz de activar los sentidos del visitante y de reforzar el discurso expositivo en sus diferentes fases". El contrato ya ha sido adjudicado por el Ayuntamiento de Las Regueras a la empresa Visual it Networks por 59.290 euros.
