La reforma de la sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Oviedo, lista para junio

La reforma de la sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en la plaza de España concluirá en seis meses. La mejora de la eficiencia energética del edificio, para reducir al menos un 30% el consumo de energía, finalizará, si no hay contratiempos, con una reducción del plazo fijado inicialmente, ya que empleará trece meses frente a los veintidós marcados en la licitación. En junio habrá concluido la actuación, indica el organismo.

Se había proyectado abordar la actuación por plantas, con lo que no se tendrían que trasladar todos los departamentos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Sin embargo, posteriormente se decidió recurrir a la mudanza y reubicación de todos los trabajadores y la empresa adjudicataria, Extraco, acometiese los trabajos en el edificio vacío.

Estas obras van a coincidir durante meses con las que se acometerán, centrados también en la mejora de la eficiencia energética, en el edificio anexo, el que alberga la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. En ambos casos se financia con fondos Next Generation.

En la sede de la Confederación el proyecto fue adjudicado por 2.720.095 euros. Las obras, que persiguen lograr la reducción de la factura energética, dieron comienzo el 21 de mayo de 2025 y concluirán, si todo marcha según lo previsto, en junio de 2026. La sustitución de las ventanas está ejecutado en un 70% y la instalación del aislamiento térmico en las fachadas en un 80%.

Actualmente, se trabaja en la colocación del 90% de los equipos correspondientes a la nueva instalación de climatización y ventilación de las distintas plantas, que reemplazará al antiguo sistema de calefacción por caldera de gasóleo, que ya ha sido desmontado. La obra incluye la renovación del sistema de iluminación y eléctrico y tiene como objetivo alcanzar una calificación energética A o B.

El edificio, diseñado por el arquitecto Juan Vallaure, forma parte del conjunto arquitectónico de la Plaza España, construido en la década de 1940. Con una superficie total de unos 2780 m2, esta rehabilitación busca modernizar las instalaciones manteniendo su valor arquitectónico.

Semanas antes de las obras se produjo la reubicación de los diferentes departamentos. El registro se trasladó a la calle Asturias, número 8 y la presidencia, la Comisaría de Aguas y la dirección técnica a la calle La Regenta, números 21 y 23. La secretaría general ocupa las oficinas de la calle Arquitecto Reguera, número 13.