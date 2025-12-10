Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rotary Club dona 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi»

La madre de Javi, la doctora Ana Riera, recogió el cheque de 1.500 euros del Rotary Club de Oviedo, con la presencia de la concejala de Economía y la presidenta de la entidad.

Un momento de la entrega.

Un momento de la entrega. / LNE

Rosalía Agudín

El Rotary Club de Oviedo acaba entregar 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi», el pequeño ovetense de ocho años con la enfermedad neurodegenerativa Nedamss. El cheque fue recogido –en la imagen– por la madre del pequeño, la doctora Ana Riera, y en el acto estuvo presente la concejala de Economía, Leticia González, y la presidenta de la entidad, Elisa Costales Palomo . Toda la familia del menor lleva meses trabajando sin parar para conseguir un millón de euros para ponerle el tratamiento que existe contra esta enfermedad y que se encuentra en fase experimental

