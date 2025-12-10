Estas son las inversiones previstas por la Consejería de Cultura en 2026: creará la Filmoteca de Asturias y aumentará la cuantía destinada al cine y al audiovisual

La inversión destinada a líneas vinculadas al cine y al sector audiovisual en el proyecto de Presupuesto regional de 2026 se eleva hasta 1.831.00 euros, con un incremento del 55% respecto al año anterior. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, destacó, en la presentación de las cuentas de su departamento, la “notable” aportación en esta actividad “de indudable valor estratégico con capacidad para aglutinar e impulsar otros ámbitos y para atraer rodajes e inversiones a la comunidad autónoma, en una estrategia demostradamente creciente en los últimos años”. El presupuesto para Cultura y Deportes supera los 70 millones de euros e incrementa los fondos para la promoción del asturiano en un 15% respecto al año pasado y el 86% respecto a 2019, destinando 3,2 millones de euros.

A las industrias culturales y creativas se destinará un 1.192% más que en 2019. “Es uno de los pilares estratégicos del presupuesto, el fortalecimiento del tejido empresarial, de las asociaciones y de los ayuntamientos que dinamicen el ecosistema cultural”, aseguró la Consejera, que destacó que en 2026 se impulsarán nuevas instituciones que “marcarán la próxima década cultural” como la Filmoteca d´Asturies, la Red de Teatros y Auditorios del Principáu d’Asturies (RETEA), el Observatorio del Cortometraje, de ámbito estatal, y las residencias artísticas del Faro de Tapia.

También se incrementan las ayudas a festivales y a la participación en ferias, que suman 450.000 euros. Se incorpora un nuevo circuito dedicado a la cultura sidrera y se crearán los Premios a la Cultura Tradicional Asturiana y acogerá, por primera vez, el Festival Ibérico de Mascaradas.

Albergue de peregrinos de Oviedo

Trasladó la Consejera la apuesta del Gobierno regional por el futuro albergue de peregrinos del monasterio de San Pelayo de Oviedo, aunque “pasa por definir previamente el proyecto”, en el que trabaja el Principado junto a la orden benedictina. La actuación no tiene partida específica en las cuentas regionales.

Gutiérrez se refirió también al “salto histórico” que experimentarán las actuaciones arqueológicas, que dispondrán el próximo año de un presupuesto global de 1,85 millones de euros “frente a los 50.000 euros de 2019”. En 2026, los equipamientos culturales contarán con 18.660.847 euros, un 13,53% más, para reforzar su funcionamiento y sus instalaciones.

Al Centro Niemeyer se destinan 1,35 millones, un 17% más que en 2025 y la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial superarán el millón, al que se sumarán 500.000 euros para la renovación de los laboratorios audiovisuales.

El presupuesto para patrimonio alcanza los 6,18 millones, un 65 % más que en 2019. Esta asignación, que consolidará las grandes líneas de inversión en arte rupestre, cultura castreña y prerrománico, incorpora también 1,28 millones para subvenciones. Se creará también una línea específica para la protección de los llagares asturianos. La política lingüística, destacó la Consejera, tiene el “segundo mayor presupuesto de toda su serie histórica”. El presupuesto de la dirección general de Acción Cultural y Normalización Lingüística, sube un 15,71 % hasta los 18,5 millones de euros.

La promoción del asturiano, continuó, “se incrementa más de un 15%, hasta los 3,2 millones de euros”. La red se dota, por primera vez, de un presupuesto, de 50.000 euros, “para poder producir sus propias actividades”.

Deporte

El presupuesto de la Consejería reserva 25 millones para promocionar la actividad física y el deporte, más del doble de la cantidad asignada en 2019, cuando Adrián Barbón asumió la presidencia del Principado. Las subvenciones para las federaciones deportivas, que llegarán a 1,5 millones, un 150% más que en 2019.

Vanessa Gutiérrez hizo hincapié en el refuerzo presupuestario en el ámbito del deporte. Las subvenciones para las federaciones aumentan y permitirán llegar a más del 92% de las personas federadas en Asturias. También se incrementa, subrayó, el apoyo a los clubes de alto nivel, que pasará de los 275.000 euros de 2019 a 1,2 millones en 2026. Esto hará posible la consolidación de proyectos, el arraigo del talento y la generación de referentes para la juventud.

La Consejera remarcó el impulso al deporte tradicional, el incremento de las ayudas para reconocimientos al alto nivel y alto rendimiento ascienden a 150.000 euros, frente a los 35.000 que se destinaron este año. La partida para eventos deportivos, que generan “impacto turístico, económico y social”, aumenta un 133% hasta los 350.000 euros.

En el presupuesto en materia deportiva se incorpora, por primera vez, una partida específica para el impulso de las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), dotada con 100.000 euros. Atendidas por profesionales colegiados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, “ofrecerán evaluación, programación y acompañamiento a personas derivadas desde el sistema sanitario para introducir el ejercicio físico como hábito saludable”. Ocho concejos se han sumado al programa y la Consejera animó a otros Ayuntamientos a adherirse a la red.

La inversión prevista para las instalaciones deportivas llegará a 11.554.683 euros frente a las cerca de 6,3 de 2019. Gutiérrez repasó algunas de las actuaciones como la programada en la estación de Fuentes de Invierno, que recibirá 2,3 millones de euros; las mejoras en el refugio de Brañagallones por valor de 640.369 euros; la modernización de las instalaciones de El Cristo en Oviedo, con 1.365.258 euros; el refuerzo del Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Corvera, con 735.139 euros; o la inversión de 341.785 euros en el polideportivo Juan Carlos Beiro de Langreo.