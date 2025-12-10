Vox denuncia la "grave permisividad" del Ayuntamiento de Oviedo con los conciertos realizados en el espacio KUIVI
"El equipo de gobierno mira hacia otro lado con este espacio, mientras se encadenan denuncias vecinales y actas de la Policía Local", resaltó la edil Alejandra González
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denuncia la "grave permisividad" del equipo de gobierno con las actividades desarrolladas en el espacio cultural KUIVI. El grupo conservador, preocupado por la situación, señala que en esta nave se celebran eventos "sin licencia municipal adecuada" desde el año pasado. "La ley es la misma para todos, también para los locales que tienen detrás el beneplácito del Ayuntamiento; el equipo de gobierno mira hacia otro lado con este espacio, mientras se encadenan denuncias vecinales y actas de la Policía Local", aseguró la edil Alejandra González.
Vox denuncia que, según documentación municipal, la empresa KUIVI VISION S.L. ha seguido organizando decenas de actuaciones musicales en 2025 a pesar de que la Policía Local levantó varias actas por elementos de sonido, carpas y terrazas no autorizadas. Pese a que en agosto de 2025 se inició un procedimiento de cese, clausura y precinto del establecimiento, el Ayuntamiento no ha ejecutado el cierre, y la programación continúa anunciada hasta, al menos, abril de 2026.
"Es una dejación de funciones inaceptable; el Ayuntamiento conoce que se estaba ejerciendo una actividad distinta a la de la licencia y no solo la tolera, sino que la ampara con dinero público. El propio equipo de gobierno ha aprobado recientemente un contrato de patrocinio del espacio cultural KUIVI por 40.000 euros, a pesar de que no consta la preceptiva licencia para conciertos. Mientras a unos se les exige todo, a otros se les regala un patrocinio sin tener la licencia en regla", concluyó González.
