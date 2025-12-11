El aparcamiento de Consultas Externas del HUCA ya cuenta con una nueva salida: así se evitarán los atascos

Evitar los atascos, sobre todo, en las horas punta. El parking de Consultas Externas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ya cuenta con una salida directa a la calle Jaime Baladrón Romero. El objetivo de la Administración de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) es evitar las largas colas de vehículos que se producen alrededor de las tres de la tarde cuando se junta el abandono de las instalaciones de los pacientes con el fin de turno de los trabajadores. De esta forma, los conductores podrán optar por este nuevo carril que finaliza con un stop o recurrir a la salida de siempre que va a dar directamente a la plaza Severo Ochoa.

Esta nueva salida se ha construido sobre la zona ajardinada y transitable que forma la plaza Valdediós. Ahí justo había un foso que no tenía uso y se aprovechó el hueco para la construcción del nuevo vial que se encuentra muy cerca de la rampa interior que permite cambiar de nivel dentro del aparcamiento y el objetivo es que los vehículos estén aparcados en el nivel superior utilicen la nueva salida: mientras que los estacionados en el nivel inferior, usen la ya existente. La empresa Citania Obras y Servicios acometió las obras tras una inversión de 226.444,37 euros –IVA incluido–.

La mayor parte de los trabajos se ha ejecutado este otoño y las obras han provocado el corte de algunas plazas de aparcamiento para facilitar la labor de los operarios.

Esta inversión se suma a otras dos que el Principado ha ideado para la zona y que espera inaugurar antes de que acabe el año. La empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería ejecuta desde enero la nueva marquesina para los autobuses, que conectará las glorietas Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal. Unas obras que cuentan con un presupuesto de 1,39 millones de euros.

Por su parte, la empresa Obras Generales del Norte ha sido la adjudicataria para colocar los pasillos rodantes que conectarán el intercambiador de autobuses con la explanada de Consultas Externas del HUCA. Una inversión que asciende a 2.585.229 euros y el proyecto, que ya entra en su fase final, consta de dos tramos, de 35 metros de largo cada uno, conformados por cuatro tapices rodantes, dos 2 de subida y dos de bajada, que se desplazarán a una velocidad de 0,5 metros por segundo y tendrán capacidad para soportar 6.000 personas cada hora.