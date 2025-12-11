Atascos y preocupación vecinal en Ciudad Naranco por las obras de construcción del nuevo ramal (las obras alcanzan dos meses de dieciocho)

Las obras en la glorieta de Luis Oliver para construir el ramal que conecte la autovía AS-II con Ciudad Naranco están a punto de cumplir sus dos primeros meses de ejecución. Serán dieciocho tras una inversión por parte del Principado de 4,06 millones de euros. Los operarios de la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería cortaron el 14 de octubre el carril de subida de la calle Ernesto Winter Blanco y los presagios de los vecinos se han cumplido: hay atascos en las horas punta –sobre todo por las mañanas– y empieza a tener importantes congestiones el paso de Nicolás Soria. Así lo explica la presidenta de la plataforma Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez, quien detalla que el «tráfico por el barrio aumentó mucho y hay varios pasos de peatones que consideramos peligroso». Uno de ellos, el de la calle Jesús Sáenz de Miera. En esta zona ya se han producido numerosos atropellos y ahora «es más peligrosos que antes». «Queremos que se instale un semáforo con botón para facilitar el paso de los peatones».

Preocupación por las mañanas

También solicitaron a la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, que se intensifique la presencia de la Policía Local por las mañanas. «Necesitamos más agentes, sobre todo, desde las 7.15 hasta las 8.15 horas y queremos semáforos de obra para evitar depender de este servicio, pero no lo contemplan», lamenta Álvarez. A renglón seguido, detalla que el tráfico por la calle Pepe Cosmen ha aumentado en estos dos meses. El único acceso directo a Ciudad Naranco es a través del puente de Nicolás Soria que, a pesar de haber aumentado sus carriles de tres a cinco, sufre congestiones a «las horas puntas».

Grandes rodeo

Los otros accesos al barrio suponen grandes rodeos. Uno de ellos es a través de la avenida Fundación Príncipe de Asturias, pero el rodeo es mucho mayor. Los conductores deberán hacer el primer giro a la derecha que se encuentren en la calle Samuel Sánchez y, tras pasar las torres de La Losa, accederán a la glorieta para tomar la primera salida hacia el viaducto del Ingeniero Marquina. A partir de ahí, entrarán en Ciudad Naranco por la calle Tito Bustillo. También se puede entrar a través de la avenida de los Monumentos.

Todo, mientras se construye un ramal quepasará por debajo de la vía del ferrocarril, mediante un marco hincado con sección para albergar dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50. Durante los trabajos, se evitarán los cortes del tráfico ferroviario.