El Ayuntamiento de Oviedo renueva su compromiso con la Fundación Proyecto Hombre

El Ayuntamiento de Oviedo y Fundación CESPA-Proyecto Hombre renovaron su convenio de colaboración por un importe de 261.183,11 euros. Chechu Pérez Espinosa, presidente de la organización, y Leticia González, concejala de Políticas Sociales, han sido los encargados de sellar el acuerdo. La edil remarcó que "hacen una labor imprescindible en la prevención y tratamiento de las adicciones y en el acompañamiento a las familias".

El acuerdo garantiza la continuidad del programa “Colaboración en la atención a las adicciones”, una iniciativa dirigida a la rehabilitación de personas drogodependientes del municipio de Oviedo. El proyecto desarrolla actividades de convivencia, aprendizaje de habilidades sociales, ocio y tiempo libre, además de acciones formativas que favorecen la autonomía personal. El convenio también contempla apoyo y acompañamiento a las familias de quienes participan en el recurso, con el objetivo de fortalecer su entorno y contribuir a un proceso de recuperación más sólido.

Además, el convenio financia el programa “Piso de Incorporación Social”, un recurso de carácter educativo-terapéutico destinado a personas que se encuentran en la fase final de sus procesos de deshabituación dentro del Plan sobre Drogas para Asturias o del Centro Penitenciario de Villabona. El objetivo es facilitar su integración plena en la comunidad, especialmente cuando carecen de una estructura sociofamiliar que les permita avanzar de forma autónoma. A través de este piso, se ofrece un apoyo estructurado que refuerza su incorporación social y su adaptación a la vida cotidiana.