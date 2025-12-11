El Ayuntamiento de Oviedo renueva su compromiso con la Fundación Proyecto Hombre
La ampliación de esta colaboración se cerró por un importe de 261.183,11 euros
El Ayuntamiento de Oviedo y Fundación CESPA-Proyecto Hombre renovaron su convenio de colaboración por un importe de 261.183,11 euros. Chechu Pérez Espinosa, presidente de la organización, y Leticia González, concejala de Políticas Sociales, han sido los encargados de sellar el acuerdo. La edil remarcó que "hacen una labor imprescindible en la prevención y tratamiento de las adicciones y en el acompañamiento a las familias".
El acuerdo garantiza la continuidad del programa “Colaboración en la atención a las adicciones”, una iniciativa dirigida a la rehabilitación de personas drogodependientes del municipio de Oviedo. El proyecto desarrolla actividades de convivencia, aprendizaje de habilidades sociales, ocio y tiempo libre, además de acciones formativas que favorecen la autonomía personal. El convenio también contempla apoyo y acompañamiento a las familias de quienes participan en el recurso, con el objetivo de fortalecer su entorno y contribuir a un proceso de recuperación más sólido.
Además, el convenio financia el programa “Piso de Incorporación Social”, un recurso de carácter educativo-terapéutico destinado a personas que se encuentran en la fase final de sus procesos de deshabituación dentro del Plan sobre Drogas para Asturias o del Centro Penitenciario de Villabona. El objetivo es facilitar su integración plena en la comunidad, especialmente cuando carecen de una estructura sociofamiliar que les permita avanzar de forma autónoma. A través de este piso, se ofrece un apoyo estructurado que refuerza su incorporación social y su adaptación a la vida cotidiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más
- El Ayuntamiento inicia la expropiación de 21 parcelas entre el Rayo y Mercadín: se construirán 850 viviendas