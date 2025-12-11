El Ayuntamiento selecciona 31 beneficiarios para el Plan de Empleo destinado a rehabilitar fuentes y lavaderos tradicionales
El Consistorio, con apoyo del SEPEPA y el Fondo Social Europeo, ha seleccionado a los profesionales pertenecientes a colectivos vulnerables y mayores de 45 años
La Concejalía de Economía, liderada por Leticia González, acaba de nombrar a 31 de los 35 beneficiarios previstos para el Plan de Empleo. Todos ellos trabajarán durante el próximo año en la rehabilitación y recuperación de fuentes y lavaderos tradicionales del municipio.
En los listados de admitidos figuran un técnico en prevención de riesgos laborales, un capataz de construcción mayor de 45 años, dos administrativos, ocho oficiales de jardinería, siete peones mayores de 45 años, once peones perceptores del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital y un arquitecto o ingeniero técnico.
El plan, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal, el Principado de Asturias —a través del SEPEPA—, el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y el propio Ayuntamiento, busca ofrecer una oportunidad real de inserción laboral a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Entre las personas seleccionadas se incluyen perceptores de rentas mínimas o IMV, jóvenes extutelados, personas en procesos de rehabilitación por adicciones, exreclusos, internos con permisos laborales y usuarios de centros de alojamiento autorizados, entre otros. En todos los casos, estas situaciones deberán ser acreditadas por los Servicios Sociales. Además, los solicitantes no podrán estar percibiendo ninguna prestación contributiva por desempleo en la fecha indicada en las bases publicadas por el Ayuntamiento hace poco menos de un mes.
El plan de trabajo diseñado por el Consistorio contempla labores de limpieza, consolidación estructural, pequeñas obras de albañilería, desbroces, acondicionamiento de accesos y la mejora de lavaderos y fuentes degradados por el paso del tiempo o la falta de uso.
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- La prueba de estrés de la avenida de Galicia
- Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más