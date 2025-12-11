Canteli visita a la Universidad Alfonso X para preparar su desembarco en Oviedo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aprovechó este miércoles su estancia en Madrid con motivo del acto de presentación en dicha ciudad de la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura 2031 para visitar las instalaciones de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Ni el regidor ni la propia institución universitaria quisieron ofrecer detalles sobre el contenido del encuentro, pero la visita se enmarcó en los preparativos para el desembarco de la universidad privada en el edificio Calatrava el próximo curso académico.

La llegada de la UAX a Oviedo supondrá una inversión total de 40 millones de euros, de los que 14 corresponderán a obra civil, una cifra que Canteli ha definido como una «brutal inversión». El Ayuntamiento mantiene abierto el concurso público para la adjudicación del alquiler de la planta intermedia del antiguo centro comercial del Palacio de Congresos y Exposiciones. De hecho, esta misma semana se celebró la mesa de contratación municipal para abrir la única oferta presentada, un proceso que ahora continuará con el análisis técnico de la documentación.

El gobierno local quiere firmar el contrato «cuanto antes», con la previsión de iniciar las obras a comienzos de 2026. La UAX prevé arrancar el próximo curso con entre 400 y 500 alumnos de Medicina y Enfermería, con la vista puesta en alcanzar los 3.000 estudiantes en el medio plazo, un 30% de ellos extranjeros. El arrendamiento será por 20 años.