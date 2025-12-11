La "experiencia inédita" que se vive en las escuelinas de Oviedo: "Los niños crean, inspiran y se divierten"

Acercar la danza a los niños. Este es el objetivo del proyecto "Sueños en movimiento" puesto en marcha por la concejalía de Educación, liderada por Lourdes García, y está destinado a pequeños de entre uno y tres años escolarizados en las escuelinas. Esta iniciativa se desarrolla de la mano de la coreógrafa Dana Raz, que enseña a los menores diferentes juegos y bailes para que exploren el universo sensorial donde el movimiento se convierte en una herramienta de creatividad y conexión.

A lo largo de los talleres, las intérpretes transforman el aula en un espacio vivo de texturas, luces, pelotas, música y gestos que despiertan la imaginación de los más pequeños y les invita a explorar a través del movimiento. "Las propias educadoras nos trasladan que les ha sorprendido cómo llegan a interactuar niños tan pequeños con las bailarinas y como utilizan los diferentes elementos que les proponen. Esta es una experiencia inédita que ha generado un impacto muy positivo en el aula, inspirando nuevas formas de acompañar el movimiento libre".

Por su parte, Raz subraya el valor universal del lenguaje artístico en edades tan tempranas: “La danza y la música son un lenguaje yemocional y por eso permiten esa conexión con los más pequeños, incluso cuando muchos ni siquiera hablan todavía”. También resalta la excelente acogida del proyecto en todas las escuelinas del municipio: “Estamos disfrutando mucho porque vemos que los niños crean, se inspiran y se divierten. Cada función es diferente ya que los niños tienen reacciones totalmente auténticas y sin filtros”.

Como parte del compromiso educativo de la compañía, todas las docentes reciben una guía didáctica que les permite continuar aplicando estas dinámicas en el aula, integrando movimiento, creatividad y exploración sensorial en su día a día.