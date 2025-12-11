El Fontán da el salto al mundo digital con la venta online: la calidad de siempre más accesible que nunca

Productos frescos, de proximidad y de la mejor calidad. Esta es la seña de identidad del famoso Mercado de El Fontán. Ubicado en pleno centro de Oviedo, es un imprescindible para llevar a casa una amplia variedad de quesos, carnes, pescados, embutidos, frutas y verduras de una forma cómoda y con la confianza de estar adquiriendo un buen producto.

Ahora, la calidad de siempre abraza los nuevos tiempos y se hace digital gracias a su nueva plataforma online, fontanmarket.es . Un espacio donde podrás hacerte con tu cesta de la compra habitual pero sin salir de casa.

Horarios de reparto De lunes a viernes, 2 franjas de reparto Mañanas: De 10:00 a 12:00 horas Tardes: De 15:00 a 17:00 horas Sábados: Reparto solo en horario de mañanas Zonas: Se reparte a todos los códigos postales de la ciudad de Oviedo

Desde la web los clientes podrán acceder a los diferentes negocios que tienen habilitada la venta online, consultar sus catálogos de productos y precios, y añadir los productos al carrito, incluso siendo de puestos diferentes.

Además, para ello no es necesario registrarse; sin embargo, tener una cuenta en Fontan Market tiene muchas ventajas, ya que los usuarios podrán disponer de un área privada en la que podrán hacer seguimiento de sus pedidos y ver el histórico de estos, además de disfrutar de promociones y ofertas especiales.

En cuanto al coste de los envíos, estos tienen un precio de 5,50 euros (IVA incluido) y pueden entregarse en distintas franjas horarias. Además, el usuario recibirá notificaciones tanto de la confirmación como de la disponibilidad del encargo.

Un servicio, múltiples ventajas

Entre las bondades que ofrece este servicio destacan los pedidos multitienda, ya que no es necesario que toda tu compra sea de un mismo puesto, la entrega unificada en 24 horas dentro de Oviedo y la opción de recogida gratuita en las taquillas refrigeradas del propio mercado.

Y para aquellos que busquen un trato más cercano, cada negocio tiene habilitado su teléfono habitual a través del cual resolverán posibles dudas sobre los productos, aunque las compras deben finalizarse siempre de forma online.

Más de tres décadas a tu lado

Con motivo de su 31 aniversario, el Mercado de El Fontán desarrollará el próximo sábado 13 de diciembre una promoción especial para premiar la confianza de sus clientes. Así, por la compra en cualquiera de los establecimientos adheridos a la promoción y previo gasto mínimo de 20€ de compra (en uno o varios tickets) el cliente tendrá opción de sacar una bola de la suerte de una urna habilitada para tal fin y optar así a algunos de los premios que están en juego.

Sets de sartenes de Culinarium, polvorones variados de Frutas Valle, carritos de la compra, cachopos, un chuletón de la carnicería Buen Yantar o centollos de Pescados y Mariscos Tito, son algunos de los espectaculares premios que podrán ganar los afortunados.

El evento estará vigente el 13 de diciembre de 2025 en el horario habitual de apertura de los puestos del mercado.